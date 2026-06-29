Brasil vs Japón EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY lunes 29 de junio, partido de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador y goles por internet

Brasil vs Japón Brasil vs Japón

Brasil y Japón se enfrentan hoy, lunes 29 de junio, en Houston, en un duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que promete muchísimo más de lo que dice el papel.

La Canarinha llega como favorita tras quedarse con el primer lugar del Grupo C, donde empató ante Marruecos y después venció con autoridad a Haití y Escocia.

El equipo de Carlo Ancelotti sabe que en eliminación directa no basta con la camiseta. Marquinhos lo dejó claro en la previa: ahora empieza otra competencia y los detalles pesan más que nunca.

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Del otro lado aparece un Japón incómodo, disciplinado y todavía invicto en el torneo. Los Samuráis Azules fueron segundos del Grupo F tras empatar con Países Bajos y Suecia, además de golear a Túnez.

La baja de Kubo es sensible, pero Japón ya demostró que puede competirle a cualquiera. El ganador enfrentará a Costa de Marfil o Noruega en octavos.