Brasil vs Japón: a quién se enfrentará el ganador de este partido de 16avos en el Mundial 2026

Brasil y Japón juegan hoy por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un duelo que, en los papeles, se llevará todos los reflectores de la jornada. El encuentro se disputará en el Estadio Houston y definirá una plaza clave para el futuro de la justa mundialista. El ganador de este cruce de eliminación directa avanzará a la ronda de octavos de final y enfrentará al ganador de Costa de Marfil vs Noruega, partido que se estará jugando mañana en el Estadio de Dallas.

Selección de Noruega|Crédito: @nff_landslag / X

El equipo africano y el conjunto europeo buscarán también su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las proyecciones para este cruce señalan a los noruegos como ligeros favoritos para superar a Costa de Marfil y avanzar de fase. Sin embargo, el cruce aparenta ser de los más parejos entre todos los que quedaron para disputar los 16avos del certamen. Mientras tanto, Brasil y Japón, cada uno con sus fuerzas, intentarán hacerse del pasaje a la próxima ronda.

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El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega como el máximo favorito a quedarse con el pase a octavos, luego de una fase de grupos en la que no brilló pero logró pasar con comodidad. Brasil llega a esta instancia proveniente del Grupo C, el cual compartió con Marruecos, Haití y Escocia. En la fase de grupos cosechó un total de 7 puntos con dos victorias y un empate.

Por su parte, el conjunto japonés clasificó a los 16avos tras salir segundo en el Grupo F, el cual compartió con Países Bajos, Túnez y Suecia. Logró sumar 5 puntos en total, tras una contundente victoria ante Túnez y luego dos empates ante los combinados europeos. Cabe mencionar que el vencedor del duelo de hoy entre la verdeamarela y el conjunto asiático, tendrá casi una semana completa para descansar y preparar el próximo partido, ya que los octavos de final de esa llave están programados para el próximo domingo 5 de julio.

