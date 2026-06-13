Esto cambió en el inicio de los partidos del Mundial 2026 y no todos lo notaron: pasó en México vs. Sudáfrica

Lo amantes del futbol tienen en su memoria muchas imágenes de planteles cantando el himno previo a un determinado encuentro. Lo curioso es que, a partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la escena cambia. ¿El motivo? Por primera vez en la historia, la FIFA implementó una modificación de protocolo que busca potenciar el espíritu de equipo: los 26 futbolistas convocados de cada selección ingresan al campo para entonar el himno nacional, sin importar si son titulares o suplentes.

Una idea con ADN italiano: El legado de Del Piero

Cada determinación que se toma tiene un preceso de análisis previo. Por ejemplo, el origen de esta iniciativa se remonta a una charla entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mítico futbolista italiano Alessandro Del Piero.

Hoy, vimos uno de los grandes cambios introducidos por FIFA para el Mundial.



Al momento del himno, se forman no solo los titulares de los equipos, sino todos los jugadores convocados.



La idea fue de Alessandro Del Piero, quien dijo que todos los mundialistas, incluyendo… pic.twitter.com/cD9I5VMbpz — Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026

Durante la conversación, el ídolo tano confesó una espina que aún le dolía desde la semifinal del Mundial de Alemania 2006. Aquel día, al no ser parte del once inicial, el jugador no pudo cantar el himno desde el campo de juego junto a sus compañeros.

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Aunque Del Piero terminó siendo la figura que selló la clasificación de Italia a la gran final tras ingresar desde el banquillo, aquel instante de desconexión antes del partido siempre le dejó la sensación de haberse perdido algo único.

Inspirado por este relato, Infantino impulsó la medida para que ningún jugador vuelva a sentirse ajeno al momento más importante de su país. La FIFA busca así que los 26 futbolistas se sientan parte del ritual desde el primer segundo, reforzando la unión del grupo ante la magnitud del evento.

El estreno oficial en Ciudad de México

La nueva tradición tuvo su debut durante la ceremonia inaugural en el Estadio de la Ciudad de México. La postal fue imponente: los 26 integrantes de las selecciones de México y Sudáfrica formaron una fila extensa junto a las banderas gigantes, entonando sus himnos con el mismo protagonismo.

La imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y fue destacada por nuestra transmisión, muestra a los suplentes viviendo la previa con la misma intensidad que aquellos que están por comenzar el encuentro. La FIFA confirmó que este formato se mantendrá durante todo el certamen, consolidando una nueva forma de entender el compañerismo en el deporte de élite.

Si bien este certamen ha incorporado diversas actualizaciones reglamentarias, la presencia de la totalidad de la plantilla durante los himnos ha sido, sin duda, el toque humano y emotivo más aplaudido por la afición.

