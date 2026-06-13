Estados Unidos ganó, pero México conserva una marca difícil de conseguir para Concacaf

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya dio su puntapié inicial con el desarrollo de varios compromisos que han logrado emocionar a propios y extraños. En este sentido, en horas de la noche del viernes 12 de junio Los Ángeles, Estados Unidos logró imponerse con autoridad ante Paraguay y espera alcanzar una marca que solamente un seleccionado de la región tiene dentro de sus registros.

Se trata nada más y nada menos del último triunfo de equipos de la Concacaf ante rivales de la UEFA, un hecho que sucedió durante el Mundial de Rusia 2018. En dicho certamen, los mexicanos se impusieron en la contienda por 1 a 0 en una cita en donde Hirving Chucky Lozano fue el encargado de anotar el histórico tanto.

|Reuters

Sin embargo, en esta edición la situación puede revertirse, ya que, los norteamericanos, en caso de superar a Turquía, también pueden alcanzar ese hito en un enfrentamiento que se desarrollará el próximo 25 de junio, días más tarde al último cruce del combinado de Aguirre que tendrá que medirse ante su par de República Checa.

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Mauricio Pochettino elogió a sus futbolistas después del debut

Luego del imponente debut ante los sudamericanos, el técnico de Estados Unidos, dialogó con los medios de comunicación en conferencia de prensa. En dicho encuentro elogió a Gustavo Alfaro, entrenador del conjunto guaraní asegurando que es “magnífico”.

"Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Catar contra Arabia Saudí y acabó ganando el Mundial. Lo importante es cómo se transita en el torneo y, lo más importante, cómo termina", dijo.

En la misma línea, se refirió al desarrollo del compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos. "El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar", aseguró.

Por último, aclaró que sus jugadores deben disfrutar este arranque pero deben mejorar para tratar de que el próximo partido el escenario sea mucho mejor.

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