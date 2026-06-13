Brasil vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 13 de junio, partido del Grupo C del Mundial 2026; marcador online
Sigue todas las emociones desde el Estadio New York New Jersey, en las acciones correspondientes al Grupo C, es la esperada presentación de Brasil en el Mundial, frente a Marruecos.
Hoy, 13 de junio de 2026, las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Este encuentro marca el inicio de la actividad de su grupo, prometiendo ser un choque de alto voltaje entre dos potencias futbolísticas de distintos continentes desde el Estadio Boston.
El partido corresponde al Grupo C, sector en el que ambos equipos se perfilan como los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda, compartiendo grupo con Haití y Escocia (quienes también se miden más tarde el día de hoy).
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Alineaciones Brasil vs Marruecos
Brasil: POR CONFIRMAR
Marruecos: POR CONFIRMAR
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Prónostico del partido del Grupo C del Mundial 2026 Brasil vs Marruecos
El resultado del partido de acuerdo con un modelo de IA, especializado en futbol internacional, arroja un sorprendente resultado a favor del equipo de Carlo Ancelotti. El pronóstico para este partido es una victoria de Brasil por 2-1 sobre Marruecos.
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¡La estrella a seguir! 🫡— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 13, 2026
Vinicius JR llega como uno de los jugadores con más experiencia para Brasil, pues cuenta con 9 goles en el ‘Scratch du Oro’…¿Podrá hacer la diferencia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™️? 🤔#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26
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