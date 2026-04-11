Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

El Estadio Olímpico Benito Juárez será escenario de un duelo clave en la recta final del Clausura 2026, cuando Juárez y Tijuana se enfrenten en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por un lugar en la Liguilla de la Liga BBVA MX en este Viernes Botanero. La diferencia entre los dos equipos es mínima, ya que apenas un punto los separa en la Tabla General, lo que convierte este compromiso en prácticamente de “matar o morir”.

Los Bravos llegan ubicados en la décima posición con 16 unidades, producto de cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Por su parte, los Xolos se encuentran en el lugar doce con 15 puntos, manteniéndose con amplias posibilidades de meterse a la zona de clasificación si logran un resultado positivo como visitantes.

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¿Dónde ver la transmisión EN VIVO y GRATIS del Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana?

El encuentro podrá seguirse a través de televisión abierta por TV Azetca en el Canal 7, además de estar disponible en el sitio web de TV Azteca Deportes y en su aplicación oficial.

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Pronóstico del partido de la Jornada 14 del Clausura 2026: Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana

En el análisis previo, se espera un partido cerrado y con mucha disputa en el mediocampo. Juárez ha mostrado fortaleza en casa, mientras que Xolos se ha caracterizado por ser un equipo que prioriza el orden defensivo, reflejado en sus múltiples empates a lo largo del Clausura 2026.

De acuerdo con un modelo de IA, especializado en estadísticas de la Liga MX, el empate 1-1 aparece como el resultado más probable, aunque no se descarta una victoria ajustada de los Bravos

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