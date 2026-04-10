España vs Perú en Puebla: PRECIOS y FECHAS de la venta de los boletos del partido de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre España y Perú se jugará en el dos veces mundialista y mítico Estadio Cuauhtémoc.

La Heroica Puebla de Zaragoza vivirá una experiencia mundialista con la presencia de dos selecciones de gran nivel. Este encuentro servirá como preparación para España, que está a pocos días de debutar en el Mundial 2026 y parte como una de las favoritas para conquistar el título.

El gobierno de Puebla anunció que los precios de los boletos oscilarán entre los 1,700 y los 3,400 pesos, lo que representa una opción accesible si se comparan con los costos establecidos por la FIFA para la justa mundialista en nuestro país.

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PRECIOS y FECHAS de la venta de los boletos para el partido España vs Perú en Puebla

De acuerdo con la información proporcionada, la preventa exclusiva arranca el 27 de abril de 2026 (a través de la plataforma Boleto Móvil) y la venta al público general, comienza el 1 de mayo de 2026. (Aún sin especificar como será el acceso a la preventa)

“Vamos a tener la preventa del partido España vs Perú para el día 27 de abril para los usuarios de Boleto Móvil. A partir del 1 de mayo será venta abierta. En todas las redes oficiales del gobierno se pondrán los precios y van a partir de los 1,700 pesos”, informó el representante del gobierno de puebla tras la presentacion oficial del partido.

Precios tentativos aún sin cargo por servicio:



Zona del Estadio Precio (MXN) Rampa Sur $1,700 Rampa Oriente $2,300 Rampa Poniente $2,300 Cabecera Sur $2,700 Cabecera Norte $2,700 Platea Oriente $3,400 Platea Poniente $3,400

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Fecha y hora del partido entre España vs Perú previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Estos datos corresponden a la agenda oficial confirmada por las autoridades locales y los directivos de ambas federaciones para este último ensayo de España previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Fecha: Lunes, 8 de junio de 2026

Lunes, 8 de junio de 2026 Hora: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)

13:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

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