Bravos de Juárez vs Pachuca: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de Play-in del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Este domingo 23 de noviembre los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca se enfrentan en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el tercer y definitivo encuentro del Play-in del Apertura 2025, con un solo objetivo: quedarse con el último boleto disponible para la Liguilla.

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Cómo llegaron Juárez y Pachuca?

El equipo dirigido por Martín Varini llega con la presión de aprovechar su condición de local y con la esperanza puesta en el colombiano Óscar Estupiñán, quien suma nueve goles en el torneo y se ha convertido en la principal arma ofensiva de los Bravos. Sin embargo, Juárez no podrá contar con el defensa Alejandro Mayorga, expulsado en el duelo anterior, lo que representa una baja sensible para la zaga. Los Bravos cayeron 3-1 ante Xolos de Tijuana por el séptimo puesto de la Liguilla.

También te puede interesar:

Por su parte, Pachuca llega motivado tras dejar fuera a los Pumas con una goleada contundente. Los dirigidos por Esteban Solari, quien tomo el puesto recientemente en sustitución de Jaime Lozano, buscan confirmar su buen momento y regresar a la Liguilla con la ilusión de pelear por el título.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Pachuca?

El encuentro se disputará en punto de las 18:50 horas (tiempo del centro de México). La transmisión EN VIVO y GRATIS estará disponible en TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, con la narración apasionada y el análisis experto de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano. Una cobertura completa que llevará todas las emociones del partido directamente a los hogares mexicanos.

VE EL PARTIDO AQUÍ DE JUÁREZ VS PACHUCA

¿Cómo quedaron Juárez vs Pachuca en la temporada regular?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en la fase regular terminó en empate 2-2, un duelo emocionante que dejó claro que ninguno dará concesiones en esta instancia. Ahora, con la presión máxima de un partido de eliminación directa, se espera un choque lleno de intensidad, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

