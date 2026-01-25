Ni el 1%: La ridícula cifra que gana la futbolista mejor pagada del mundo comparada con Cristiano Ronaldo

La futbolista mejor pagada del mundo no gana ni siquiera el 1% del salario de Cristiano Ronaldo. El astro portugués cuenta con un contrato multimillonario en Arabia Saudita, obteniendo más de 250 millones de euros por temporada jugando para el Al Nassr de la Saudi Pro League . Sin embargo, su gigante salario muestra la increíble brecha que existe entre el futbol masculino y el femenino a nivel profesional.

Recientemente, Trinity Rodman, delantera del Washington Spirit de la NWSL, se convirtió en la futbolista con mayor salario en todo el mundo luego de extender su contrato hasta el año 2028. Con 23 años de edad, acordó un sueldo anual que ronda los 1.7 millones de euros y, si bien es un número histórico para el futbol femenino , aún está muy lejos de equiparar los sueldos más importantes de la rama masculina.

Trinity Rodman ganará 1.7 millones de euros en Estados Unidos|Crédito: Getty Images

De acuerdo a las palabras de su agente, Mike Senkowski, de Upper 90 Sports Group, Rodman se convirtió en la futbolista mejor pagada en la historia de la liga, además de ser la futbolista mejor pagada del mundo en estos momentos. La delantera superó el contrato millonario de Aitana Bonmatí, mediocampista del FC Barcelona y tres veces ganadora del Balón de Oro, quien cobra un salario poco mayor al millón de euros por temporada.

La diferencia de salarios respecto a la Liga BBVA MX

Sin ir más lejos, algunos de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX cobran más o incluso el doble que Rodman. Por ejemplo, Allan Saint-Maximin recibe 4.5 millones de dólares jugando para el América, mientras que Anthony Martial cobra 4 millones de dólares por año en Rayados de Monterrey.

Si bien es cierto que estos son los jugadores con mayor salario en la liga, están muy lejos de ser considerados los “mejores del mundo”. Distinto sucede con Rodman, quien es reconocida mundialmente como una de las figuras más emblemáticas del futbol femenino. El crecimiento del futbol de mujeres es un hecho, pero todavía está muy lejos de acercarse a los números de la rama varonil.

Signed on the dotted line ✍️ pic.twitter.com/LVogZo4TvV — Washington Spirit (@WashSpirit) January 23, 2026

El contrato de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

A mediados de 2025, el crack portugués tomó la decisión de renovar su contrato con Al Nassr por dos años más, es decir, hasta junio de 2027. Distintas fuentes aseguran que Cristiano acordó un salario anual de 244 millones de euros, aunque este número podría incrementar a partir de ciertas cláusulas especiales incluidas en el contrato. De esta manera, los ingresos de ‘CR7’ podrían superar los 260 millones de euros.

