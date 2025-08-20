Diferencia con la Liga BBVA MX Femenil: esto ganan las mejores pagadas del Barcelona

El Barcelona Femenil ya llegó a México para sus dos partidos de preparación. Desde el surgimiento del campeonato de mujeres en 2017 las dudas sobre los sueldos no paran. En una comparación de lo que ganan las futbolistas del Barcelona y las de la Liga BBVA MX Femenil los sueldos son muy distintos. En España es de más de 20 mil euros, un sueldo base. En nuestro país hay algunos medios que aseguran que no asciende ni a los 5 mil pesos. También las compras varían considerablemente, tal es el caso del nuevo futbolista del América, Allan Saint-Maximin quien llegó por 12 millones de dólares, mientras que por Priscila Flor da Silva, una superestrella brasileña, solamente las Águilas desembolsaron 500 mil dólares.

Aitana Bonmatí, la actual Balón de Oro y considerada como la mejor futbolista en estos momentos, tiene un sueldo que ronda casi el millón de euros. Diversos medios europeos aseguran que la futbolista extendió su contrato con el Barcelona y eso ayudó para que se convirtiera en la mejor pagada de la historia. Este salario superaría el de Alexia Putellas, quien percibe alrededor de 600 mil a 700 mil euros. En una visita reciente a México, la delantera declaro si le gustaría jugar en la Liga BBVA MX Femenil.

Robert Cianflone/Getty Images BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 19: Fridolina Rolfo of Sweden celebrates after scoring her team's first goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Third Place Match match between Sweden and Australia at Brisbane Stadium on August 19, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia.

Bonmatí y Putellas entre las mejor pagadas del mundo y en el Barcelona

Como ya se mencionó, Aitana Bonmatí es la futbolista que más dinero gana en el Barcelona y en el mundo al recibir casi un millón de euros. Alexia Putellas es la segunda jugadora del Barcelona con el mejor salario en la actualidad, pero ellas no son las únicas con dicho presupuesto. Caroline Graham Hansen, Lucy Bronze, Keira Walsh, Mapi León y Patri Guijarro también rondan un sueldo medio que pasa los 300 mil euros.

Hay que destacar que el sueldo base para una futbolista en la Primera División Femenina de España supera los 20 mil euros. Las jugadoras están buscando cómo ayudar a sus compañeras para que los diferentes clubes de militan en la competencia aumenten dicho salario y así crear una liga más competitiva.

Algunas de la jugadoras mejor pagadas en el mundo

Ya se mencionó que Aitana Bonmatí y Alexia Putellas son las futbolistas mejor pagadas. Pero en el mundo existen futbolistas con mucha calidad y poco a poco los equipos y las marcas comienzan a voltear a verlas para ofrecerles contratos jugosos y con sueldos muy altos comparados a los que tenían hace algunos años.

La histórica Marta percibe alrededor 400 mil euros con el Orlando Pride en la NWSL. La australiana Sam Kerr gana con el Chelsea 538 mil euros y la compró después de que se convirtiera en la goleadora histórica de la NWSL. La noruega Ada Hegerberg fue la primera ganadora del Balón de Oro en 2018 y ahora juega para el Lyon teniendo un salario de 398 mil euros por temporada.

La estadounidense Trinity Rodman ronda un salario de 250 mil euros con Washington Spirit de Giráldez. Hay que recordar que el USSoccer Femenil tiene como regla sumar el sueldo con su equipo y también lo que percibe con la selección.