OFICIAL: estas son todas las peleas de Ring Royale confirmadas para el 2026, el evento de Poncho De Nigris

Dentro de dos meses, el domingo 15 de marzo, llegará uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos de la lucha en México : el Ring Royale de Poncho De Nigris. Recientemente, el influencer confirmó en redes sociales la cartelera completa con todas las peleas que se llevarán a cabo este año.

El espectáculo tendrá lugar en la Arena Monterrey y promete dar que hablar en todo el país por los increíbles combates que se vivirán. Además, se confirmaron shows musicales y batallas de freestyle (sumado a diferentes sorpresas que se esperan para la velada) para garantizar una experiencia aún más inolvidable.

Las peleas confirmadas para Ring Royale 2026

A través de las redes sociales oficiales del evento, Poncho dio a conocer los combates que integran la cartelera de este año. Uno de los más esperados es el Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella , un enfrentamiento que trasciende lo deportivo.

Otro choque que promete dar que hablar es el de Karely Ruiz frente a Marcela Mistral, una pelea que apunta a ser uno de los momentos más llamativos de la noche dada la tensión que existe entre ambas desde 2020.

La cartelera completa está estructurada de la siguiente manera:



Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Abelito vs. Bull Terrier

El Patrón vs. Chuy Almada

Tras esta confirmación oficial, solamente resta por conocerse un combate. Este tendrá al propio Poncho De Nigris como protagonista, aunque por ahora su rival se mantiene como un misterio.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Ring Royale 2026?

La venta de entradas para Ring Royale ya está en marcha y contempla distintos rangos de precios. Los boletos van desde los 628 pesos (balcón) hasta los $6,820 (categoría VIP), de acuerdo con la ubicación dentro de la Arena Monterrey.