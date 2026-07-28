Canterano de Chivas vuelve a jugar tras 2 años fuera por una terrible lesión

Un canterano de Chivas sufrió una terrible lesión que es de las más dolorosas y complejas del futbol, hecho que lo mantuvo durante casi 2 años sin jugar, luego de su paso por el futbol de China. Lo anterior, ya que no podía disputar un partido sin sentir molestias. Hoy, a la distancia, tiene un nuevo equipo en la Segunda División del futbol mexicano.

Jesús Godínez es el delantero que estuvo fuera de las canchas durante casi 2 años, debido a pubalgia, la misma que sufrió Raúl Jiménez antes de Qatar 2022 y Gilberto Mora previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, jugador que fue elegido para acompañar a Lamine Yamal. El delantero relató en octubre de 2024 que sufrió una fractura en el hueso del pubis.

Jesús Godínez regresó a las canchas tras superar una pubalgia.|@j_godinez97

Godínez mencionó que estuvo sin actividad durante 2 meses, para después volver a jugar en agosto de 2024, aunque con cierto dolor. No obstante, decidió continuar, ya que su equipo peleaba por no descender. Pese al esfuerzo, el club de China terminó yéndose a la Segunda División y fue entonces que comenzó el calvario del futbolista de 29 años.

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El calvario del canterano de Chivas

José de Jesús tenía contrato con el club de China por 2 años, pero debido al descenso salió de la institución a principios de 2025. En el futbol asiático marcó 4 goles en 21 partidos disputados, pero fue entonces que paró para atender la lesión crónica que lo mantuvo fuera de las canchas hasta el verano de 2026.

"Pasé momentos en los que no sabía si volvería a jugar un partido oficial o incluso dudé si volvería a correr sin dolor. Fueron meses de incertidumbre, paciencia y mucho trabajo. Un proceso que me puso a prueba física y mentalmente. Hoy volver a una cancha significa mucho más que jugar un partido. Significa que cada tratamiento médico, cada sesión de rehabilitación, cada sacrificio y cada paso valieron la pena", compartió el exjugador de Chivas en su cuenta de Instagram.

De la incertidumbre a volver a jugar

El futbolista de 29 años se quedó sin club durante más de un año hasta que en este Clausura 2026 reapareció con los recientes campeones de la Liga de Expansión MX: Alteños de Tepatitlán al llegar como refuerzo. El delantero fue titular y disputó 69 minutos en la derrota de su equipo ante los Alacranes de Durango.