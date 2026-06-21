Brian Rodríguez le da las gracias al América por jugar el Mundial 2026 con Uruguay

Brian Rodríguez llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Uruguay, pero no se olvidó del Club América. El atacante de las Águilas habló sobre el presente que atraviesa en la Selección Uruguaya y dejó una frase que no pasó desapercibida para la afición azulcrema, ya que reconoció que su paso por la Liga BBVA MX fue determinante para estar en la Copa del Mundo.

El extremo uruguayo aseguró que se siente orgulloso de representar al futbol mexicano en una competencia de este nivel. Además, destacó que el América tuvo un papel importante en su crecimiento reciente, tanto por la exigencia interna como por la visibilidad que le dio mantenerse en uno de los clubes más grandes de México.

Brian Rodríguez|Crédito: Club América

Brian Rodríguez agradece al América por llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Brian Rodríguez fue claro al momento de hablar sobre su presencia con Uruguay. El jugador señaló que su actualidad no se puede separar de lo que vive en el América, equipo en el que encontró continuidad, competencia y un escenario de alta presión.

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a la Liga MX, y bueno, si por algo estoy acá es por la liga también, por el equipo en el que estoy”, expresó el atacante uruguayo.

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La frase tomó fuerza entre los aficionados del América porque el ‘Rayito’ reconoció de forma directa el peso que tuvo Coapa en su camino hacia la Selección Uruguaya. No se trató solo de una mención al club, sino de una valoración al entorno competitivo que encontró desde su llegada a las Águilas.

|MEXSPORT

Brian Rodríguez también sigue de cerca a México

Aunque su prioridad está en Uruguay, Brian Rodríguez también habló de México. El futbolista reconoció que sigue los partidos del combinado azteca por sus compañeros del América, un detalle que refleja el vínculo que mantiene con el vestidor azulcrema incluso durante la competencia internacional.

El atacante aseguró que le gustaría que a México le vaya bien, especialmente por la relación que tiene con varios futbolistas del club. De esta manera, el extremo uruguayo volvió a colocar al América en el centro de su discurso, tanto por lo que representa en su carrera como por los lazos que construyó dentro del equipo.