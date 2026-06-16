Aficionados argentinos se BURLAN de Bielsa y Uruguay por el empate con Arabia Saudita: “la Bielseada”

Cuando parecía que el Grupo H iba a tener la gran sorpresa del empate 0-0 entre España y Cabo Verde, en el mismo sector de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dio la igualdad 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita. La Celeste sufrió, Marcelo Bielsa tomó decisiones extrañas y los aficionados argentinos se burlaron en las redes sociales.

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En un partido plagado de sufrimiento para la celeste, finalmente el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita terminó 1-1, con un empate casi inesperado del conjunto sudameriano. Ante esta situación, los fanáticos argentinos —dirigidos por Bielsa en 2002 y eliminados en fase de grupos— opinaron al respecto.

Macelo Bielsa, entrenador de Uruguay

Las burlas y críticas de los aficionados argentinos a Marcelo Bielsa

“Bielsa sacó al 9 PERDIENDO y en el entretiempo. Ahora ni da indicaciones. Qué tipo extraño”, sostuvo Agustín Muzzu, un reconocido tuitero argentino. “Otra de las bielseadas”, agregó otro fanático.

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“Bienvenido al planeta Bielsa, sacó a Araujo que acaba de hacer el gol”, expresó un fanático en redes. “El partidazo que hizo Maxi Araújo. El mejor de Uruguay. Hizo el gol y lo sacó Bielsa”, agregó otro.

Bielsa sacó al 9 PERDIENDO y en el entretiempo. Ahora ni da indicaciones. Que tipo extraño pic.twitter.com/vmHTexInEY — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) June 15, 2026

“Bielsa y éxito no son cosas que se lleven bien”, sostuvo un argentino. “Me encantó esta foto del homenaje a Marcelo Bielsa..”, publicó un fanático, mostrando una foto de una fogata con humo.

Los partidos que tiene Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita 1-0 Uruguay – Estadio Miami – 16:00 horas — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Uruguay vs. Cabo Verde – Estadio Miami – 16:00 horas — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara – 18:00 horas — Grupo H

Y si todavía no le pegas al Prode te recuerdo que todavía falta



LA BIELSEADA pic.twitter.com/VzaBOZbVQb — Gonzalo Gorno (@gonzalogorno) June 15, 2026

Los partidos que tiene Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita 1-0 Uruguay – Estadio Miami – 16:00 horas — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – España vs. Arabia Saudita – Estadio Atlanta – 10:00 horas — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Estadio Houston – 18:00 horas — Grupo H

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