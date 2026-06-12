Llegó al América por 6 millones de euros, hoy vale mucho más y sería titular indiscutido

Cuando llegó, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en uno de los futbolistas más valiosos de la plantilla del Club América. Cuatro años después de su fichaje, su crecimiento deportivo también se refleja en el mercado. Hoy día cuesta mucho más que los 6 millones de euros que le costó al equipo azulcrema.

El protagonista es Brian Rodríguez, quien elevó nuevamente su valor de mercado en la actualización de Transfermarkt de junio de 2026 y se mantiene como una de las piezas más importantes del conjunto azulcrema, tal como ocurre con José Paradela en Cruz Azul.

Brian Rodríguez aumenta su valor de mercado en el Club América

El extremo uruguayo llegó al Club América en agosto de 2022 procedente de Los Angeles FC por 5.97 millones de euros. Desde entonces, su cotización ha ido en ascenso. En diciembre de 2025 estaba valorado en 6.5 millones de euros, pero la más reciente actualización de Transfermarkt elevó su precio hasta los 8 millones de euros.

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Con 26 años, "El Rayito" alcanzó el segundo valor de mercado más alto de toda su carrera, una muestra del gran momento futbolístico que atraviesa con las Águilas. Además, se espera que sea titular para el Apertura 2026 con los cambios que han habido

Brian Rodríguez|Crédito: Club América

El Clausura 2026 confirmó el gran nivel del uruguayo

“El Rayito” Rodríguez fue uno de los jugadores más productivos del América durante el Clausura 2026, aportando goles y asistencias de manera constante. A lo largo del torneo disputó 18 encuentros, 15 de ellos como titular, registrando seis goles y tres asistencias.

Los números de Brian Rodríguez con el América

Desde su llegada al club, según BeSoccer, estos han sido los registros del atacante uruguayo con el América:

Partidos disputados: 151

Partidos como titular: 90

Goles: 38

Asistencias: 25

Tarjetas amarillas: 8

Tarjetas rojas: 1

AME 3-3 UNAM | Liguilla CL26|Mexsport

Además, en el Clausura 2026 consiguió:

Partidos jugados: 18

Titularidades: 15

Goles: 6

Asistencias: 3

Con 63 participaciones directas de gol entre anotaciones y pases decisivos desde su llegada a Coapa, Brian Rodríguez ha respaldado con rendimiento el aumento de su valor de mercado y se consolida como uno de los futbolistas más cotizados del América.

