Selección Mexicana bajó de posición en el ranking FIFA en pleno Mundial 2026

La Selección Mexicana bajó de posición en el ranking de la FIFA, el cual se actualizó hace pocos días en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo anterior se debió a un duro revés que recibió al perder por goleada ante Australia. Mientras que el combinado azteca ganó en su partido de inauguración al propinarle un 2-0 a Sudáfrica.

México Femenil descendió un lugar en el ranking de la FIFA tras caer recientemente 1-3 ante Australia. Por lo anterior, el combinado azteca pasó del lugar 27 al 28, solo por encima de Polonia y Argentina, que ganó en su partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque con ciertas polémicas.

La selección femenil cayó un puesto en el ranking FIFA.|Selección Nacional de México

Los resultados más destacados del ranking FIFA

Con la nueva actualización de la FIFA, México Femenil se ubica en el lugar 28 con 1715 puntos, por debajo de Canadá y Estados Unidos, que son rivales de área y son una potencia en la categoría, ya que se ubican en el noveno y segundo puesto, respectivamente.



España – Líder de la clasificación

Moldavia – Escaló 14 posiciones en el último corte

República de Irlanda – Nueva clasificación más alta al ocupar el puesto 21.

Baréin – La selección tuvo el mayor descenso de 8 escalafones

Yibuti – Fue la selección con más puntos perdidos, con poco más de 41.

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Partido de la Selección Mexicana vs. Corea del Sur

La Selección Mexicana varonil tendrá un duro reto este jueves 18 de junio, ya que se medirá ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El duelo está pactado a las 7 de la tarde (hora centro de México) y será el que defina al líder del Grupo A.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.