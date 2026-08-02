Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas preocupan a Guillermo Almada: la fecha cuando regresarían

Guillermo Almada comenzó su ciclo en el Club América y, de momento, se mantiene invicto en el Apertura 2026. El cuadro azulcrema no atraviesa su mejor etapa tras la salida de André Jardine como entrenador y lo cierto es que el técnico uruguayo aún no ha podido tener a la totalidad de la plantilla disponible para poder trabajar con todas las herramientas a disposición.

Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas son dos de las bajas más sensibles que ha tenido que afrontar el América en este inicio de semestre. Ambos futbolistas participaron de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con sus respectivas selecciones y no se pudieron sumar a la pretemporada. Esto se debe a que los dos jugadores presentaron problemas físicos que aún no les permiten regresar a las canchas.

La fecha en la que regresarían Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas

Diversos reportes señalan que Zendejas estaría listo para regresar a las canchas entre la primera y segunda semana del mes de septiembre. Esto quiere decir que el futbolista de la Selección de Estados Unidos se perderá todo el mes de agosto por lesión.

|MEXSPORT

Cabe recordar que el extremo del América debió entrar a quirófano para realizarse una limpieza en la rodilla, por lo que aún se encuentra en recuperación. En este contexto, Zendejas podría regresar para la Jornada 7 del Apertura 2026 cuando se enfrente a Xolos de Tijuana o para el Clásico Joven contra Cruz Azul.

TE PUEDE INTERESAR:



Por otra parte, Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla el cual no le permitió regresar a la actividad tras jugar la Copa del Mundo con Uruguay. Distintos reportes señalan que el extremo tendría dos semanas más de recuperación, por lo que regresaría a mitades del mes de agosto. En este sentido, el delantero sudamericano podría volver tras la Fase de Grupos de la Leagues Cup.

|MEXSPORT

Todas las bajas que tiene actualmente el Club América

El América cuenta actualmente con cuatro bajas. Todas se deben a problemas físicos, ya que Guillermo Almada no tiene futbolistas suspendidos:



Luis Ángel Malagón: continúa recuperándose de la rotura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en marzo. El portero ya realiza trabajo en cancha, pero todavía no está listo para competir.

continúa recuperándose de la rotura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en marzo. El portero ya realiza trabajo en cancha, pero todavía no está listo para competir. Víctor Dávila: sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el Clausura 2026. El delantero chileno no fue registrado para disputar el Apertura 2026.

sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el Clausura 2026. El delantero chileno no fue registrado para disputar el Apertura 2026. Alejandro Zendejas: fue sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha después de participar en el Mundial 2026.

fue sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha después de participar en el Mundial 2026. Brian Rodríguez: presenta un esguince en la rodilla izquierda sufrido durante un entrenamiento.

Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Alan Cervantes y José Raúl Zúñiga ya se encuentran nuevamente a disposición de Almada. Cervantes, además, cumplió ante Atlante su partido de suspensión.