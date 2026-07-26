Brian Rodríguez: cuánto tiempo estará fuera por lesión y cuándo volvería a jugar con América

Club América cuenta con malas noticias luego de que se confirmara de manera oficial la lesión de Brian Rodríguez. Dentro del comunicado se establece que el jugador uruguayo sufrió una lesión dentro de uno de los entrenamientos. Por lo que el cuerpo médico evaluará su evaluación para definir el tiempo que estará fuera por lesión.

El regreso de Brian Rodríguez en el Apertura 2026 se tendrá que postergar luego de que en Coapa ya habían contado con una fecha de su debut. Ya que el cuerpo técnico contaba con la presencia del atacante charrúa para el duelo ante Santos Laguna. Por lo que aquí te diremos el tiempo estimado en el que podría estar de vuelta a las canchas.

Brian Rodríguez sufrió una lesión en los entrenamientos

Cuánto tiempo estará Brian Rodríguez fuera de las canchas

Dentro del comunicado oficial del Club América se indica que Brian Rodríguez sufrió un esguince en el tobillo. Según fuentes médicas, al poderse tratar de un esguince de grado uno se habla de un tiempo de recuperación entre 2 y 4 semanas.

En ese sentido, Brian Rodríguez se perdería los partidos de la Liga BBVA MX ante Santos Laguna y Atlético de San Luis. Así como los partidos de la Leagues Cup contra San Diego FC, Timbers y Austin FC. Por lo que podría regresar hasta la Jornada 5 ante FC Juárez.

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El paso de Brian Rodríguez en el Club América

Brian Rodríguez llegó al Club América como nuevo refuerzo en agosto de 2022 procedente de Los Ángeles FC. Desde entonces registra en total 38 goles y 25 asistencias en 150 partidos con el equipo de Coapa.

Brian Rodríguez registra 150 partidos con el Club América

Cabe mencionar que Rodríguez fue clave para que las Águilas obtuvieran el tricampeonato de liga; Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Lo cual le valió la nominación para el Balón de Oro de la Liga MX como mejor jugador de la temporada 2025-2026.