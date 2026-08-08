Ocho cifras: América le coloca precio a Brian Rodríguez ante los rumores que lo vinculan a Brasil

En medio de las declaraciones de su representante, el futuro de Brian Rodríguez vuelve a generar movimiento alrededor del América. El atacante uruguayo es seguido desde Brasil, aunque por ahora no existe una negociación avanzada. De todos modos, las Águilas ya tendrían definida la cantidad de dinero que podría abrir la puerta de salida en este mercado de verano.

El interés por el futbolista de 26 años no es nuevo. El “Rayito” Rodríguez estuvo cerca de llegar al Cruzeiro, pero aquella operación finalmente no se concretó. Ahora es Vasco da Gama el club brasileño que aparece entre los interesados.

América pone una cifra de ocho dígitos por Brian Rodríguez

Distintos reportes indican que el Vasco da Gama está interesado, aunque todavía no existe una negociación avanzada. La directiva considera al uruguayo un jugador fundamental y pretende cerca de 10 millones de dólares para dejar salir a Brian Rodríguez. Sí, nada menos que un monto de ocho cifras por el “Rayito”

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El representante de Brian Rodríguez también habló sobre Brasil

Esto fue acompañado por declaraciones de Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez. El agente negó acusaciones relacionadas con supuestas exigencias de mayores comisiones. “En México se me acusa de varias cosas que son mentira, de pedir más comisiones. Hay lugares donde se juega muy sucio y no me quieren por ser frontal”, declaró en Uruguay.

|Crédito: chino_lasalvia / Instagram

El agente también afirmó que América suele tomarse su tiempo para concretar incorporaciones y aseguró que esa situación generó molestia en Cruzeiro. Sus palabras llegaron después de que la negociación por Brian Rodríguez terminara por caerse.

Brian Rodríguez responde dentro de la cancha

Mientras se define su futuro, el uruguayo continúa como futbolista del América. Después de perderse las primeras dos jornadas del Apertura 2026, debutó ante Santos Laguna y marcó su primer gol del torneo.

Posteriormente, Brian volvió a ser determinante en el estreno americanista en la Leagues Cup 2026. Frente a San Diego FC, anotó el primer tanto del partido y después asistió en los otros dos goles del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

Por ahora, el escenario es claro: 10 millones de dólares representan la cifra de ocho dígitos que podría hacer que América considere la salida de Brian Rodríguez.

