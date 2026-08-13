ÚLTIMA HORA: ya se sabe qué pasará con Brian Rodríguez y Club América en estos días

Brian Rodríguez se llevó la mirada de todos los focos en este mercado de fichajes de verano. El futbolista uruguayo era uno de los elementos principales que el Club América contemplaba como futura inyección de dinero. Su continuidad en el Nido de Coapa no estaba clara y varios clubes, sobre todo brasileños, aprovecharon la oportunidad para pujar por su carta.

Cruzeiro y Vasco da Gama fueron las instituciones que más avanzaron en el fichaje del ‘Rayito’. Todo parecía indicar que Rodríguez sería una de las bajas sensibles para Guillermo Almada de cara al Apertura 2026. Sin embargo, tras semanas de negociaciones, se habría definido el futuro del delantero charrúa, quien continuaría vistiendo los colores del conjunto azulcrema.

¿Brian Rodríguez se queda en el América?

Diversos reportes que llegan desde suelo brasileño indican que Brian Rodríguez ya tiene definido su futuro y su intención es mantenerse en el Club América. La información señala que el uruguayo se quedaría en Coapa, al menos hasta diciembre de 2026, descartando de esta manera una posible salida en el presente mercado de verano.

|Instagram: Brian Rodríguez

En este contexto, el ‘Rayito’ disputaría todo el Apertura 2026 y la Leagues Cup con las Águilas, una noticia excelente para Guillermo Almada. Y es que Brian Rodríguez ha sido vital en este inicio de semestre para el América con goles importantes en ambos torneos. Con apenas 26 años, el jugador de la Selección de Uruguay atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

TE PUEDE INTERESAR:



Hasta cuándo tiene contrato Brian Rodríguez con el América

Brian Rodríguez tiene contrato con el Club América hasta junio de 2029. El extremo uruguayo renovó su vínculo con las Águilas en octubre de 2025, ya que el acuerdo anterior finalizaba al término del primer semestre de 2026.

De esta manera, la directiva azulcrema mantiene el control sobre el futuro del ‘Rayito’ y no tiene la necesidad de venderlo en este mercado. Cualquier equipo que pretenda contratarlo deberá presentar una oferta que cumpla con las expectativas económicas del América.