Brian Rodríguez admitió cuál es el error de Club América al jugar: reveló lo que pasa en el vestidor

El Club América sumó su segunda victoria consecutiva al derrotar a Philadelphia Union en el juego de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Pese al buen resultado que consiguió en el Subaru Park, el equipo de André Jardine no termina de consolidarse en este 2026 y los propios jugadores tienen dudas acerca del rendimiento colectivo de las Águilas. En este caso, fue Brian Rodríguez quien reveló el error que están cometiendo como equipo.

El extremo uruguayo fue crucial para la victoria del América en Estados Unidos, ya que fue el encargado de comandar el ataque y realizar la asistencia hacia Raphael Veiga en el único gol que marcó el equipo azulcrema ante Philadelphia. Si bien es cierto que las Águilas llegarán con ventaja al duelo de vuelta en Ciudad de México, el ‘Rayito’ no se vio conforme con el rendimiento del equipo durante los 90 minutos y afirmó que no se deben relajar.

Brian Rodríguez asegura que el equipo se relaja mucho en el campo de juego|Crédito: Club América / X

“Creo que son temas que debemos tratar, obviamente cuando uno hace un gol, uno a veces se conforma y eso no puede pasar. El primer tiempo fue muy bueno y trataremos de empezar así para sacar un buen resultado en casa”, fue lo que expresó el futbolista sudamericano en zona mixta luego de la victoria en la Concachampions 2026.

Con estas palabras, Brian Rodríguez dejó en evidencia que el equipo se relajó luego de marcar el gol, aseverando que podrían haber rescatado un resultado más abultado en Philadelphia. Según la perspectiva del delantero, este es un error en conjunto que se debe corregir para obtener mejores resultados y para ir en busca de regularidad.

¡Finaliza el partido de Ida! 🦅

Nos llevamos la victoria, los vemos en casa para la Vuelta. pic.twitter.com/1BKAQMhoa9 — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

América no termina de convencer en 2026

El 2026 no le ha sentado muy bien al América y es que aún no logra ser contundente, al menos, en la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Jardine arrastran un presente irregular, sumando 4 triunfos, 2 empates y 4 derrotas en 10 jornadas del Clausura 2026. Este saldo lo posiciona en el octavo lugar de la tabla general, ubicándose en la última plaza de clasificación hacia la Liguilla.

Las Águilas han tenido dificultades para enfrentar a los equipos más poderosos del torneo, habiendo caído contra Chivas en el Clásico Nacional y habiendo sido goleados por Tigres por 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Además, tuvieron derrotas insólitas como el 2-1 contra Atlético San Luis en la Jornada 2 o el 2-1 frente a Juárez en la Jornada 9.

En el plano internacional, el panorama parece ser distinto, ya que acumulan 2 triunfos y 1 empate, aunque los rivales que enfrentó hasta ahora no tienen la misma jerarquía que el América. De momento, el cuerpo técnico y la plantilla buscan ser más sólidos para brindarle confianza a los aficionados y pelear por títulos en este 2026.