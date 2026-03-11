América vence a Philadelphia y sufre la BAJA de Malagón en la Concachampions 2026

Comienzan los partidos de los Octavos de Final en la Concachampions 2026. Dirigidos por André Jardine, el Club América visita a Philadelphia Union en la cancha del Subaru Park para disputar el juego de ida en la Ronda Eliminatoria.

El cuadro azulcrema encara el juego tras haber eliminado al Olimpia en la Primera Ronda del certamen de Concacaf. Por su parte, la escuadra de la MLS comandada por Bradley Carnell viene de vencer a Defence Force en el arranque de la Concacaf Champions Cup. En sus respectivas competencias locales, el América llega de vencer a Querétaro en la Jornada 10 del Clausura 2026. Del otro lado, Philadelphia encara el certamen internacional tras ganarle a San Jose Earthquakes en la Fecha 3 de la Major League Soccer.