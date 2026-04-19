De ganar 19 millones en la MLS, el salario ACTUALIZADO de Brian Rodríguez en el América

Brian Rodríguez fue la gran figura del América en la sorpresiva victoria frente a Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2026. El uruguayo marcó doblete y se convirtió en el héroe del partido en una semana donde se ha puesto en duda su continuidad en el conjunto azulcrema. Lo cierto es que el ‘Rayito’ goza de uno de los salarios más elevados en Coapa y supera con creces lo que recibía cuando aún era jugador de la MLS.

Previo a su llegada a las Águilas en el año 2022, Brian Rodríguez formaba parte de la plantilla de LAFC, equipo que hoy disputará las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. Diversos reportes indican que el futbolista charrúa recibía unos 1,1 millones de dólares por temporada, cifra que hoy equivale a 19 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, este monto no supera la cantidad de dinero que recibe hoy en el América.





|Crédito: LAFC

El sueldo de Brian Rodríguez en el América

De acuerdo a la información que comparten distintos reportes, el ‘Rayito’ recibió un incremento salarial tras renovar su contrato con el conjunto azulcrema durante el año pasado. En estos momentos, su sueldo anual ronda los 2 millones de dólares por temporada, números que equivalen a 34 millones de pesos en el presente. Esta cifra colocan al uruguayo como uno de los futbolistas mejor pagados del América.

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La diferencia salarial entre ambos equipos es de 15 millones de pesos, una cifra descomunal teniendo en cuenta los altos sueldos que maneja la MLS. Cabe destacar que Brian Rodríguez venía de tener una gran temporada con LAFC en 2022, equipo que consiguió mantener el liderato de la liga estadounidense y que se consagró campeón a final de temporada.

Brian Rodríguez recibe un alto salario en América|Crédito: Club América

El extenso contrato de Brian Rodríguez en Coapa

A pesar de los rumores sobre una posible salida, el ‘Rayito’ mantiene un contrato extenso con la institución azulcrema. Tras haber renovado su vínculo en 2025, Brian Rodríguez extendió su estancia en Coapa hasta el 30 de junio de 2029.

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, el delantero de 25 años tiene un valor de mercado que ronda los 6,5 millones de euros. Cualquier equipo que desee contar con los servicios del uruguayo deberá negociar su fichaje con el América.

