Brilla con su selección en el Mundial 2026 y podría llegar al PSG de Luis Enrique

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ empezó a potenciar el valor de varios jóvenes futbolistas. Uno de ellos atraviesa un momento que llamó la atención de distintos clubes europeos después de sus actuaciones recientes en la fase de grupos. Un crack que brilla con su selección llegaría al PSG de Luis Enrique.

El protagonista es Yan Diomande. El extremo de Costa de Marfil tiene 19 años y juega en Leipzig. Sus partidos frente a Ecuador y Alemania aumentaron todavía más el interés del PSG. En las últimas semanas, su nombre comenzó a aparecer en reportes de mercado vinculados con equipos de Inglaterra y Francia.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ impulsa la cotización de Yan Diomande

Liverpool presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros, pero el club alemán decidió rechazarla. Según Transfermarkt, el atacante pasó de valer 1,5 millones a 90 millones de euros en apenas una temporada.

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Sus números acompañan ese salto. Diomande cerró el último curso con 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos. Su velocidad, la capacidad para encarar y el desequilibrio en espacios reducidos son algunos de los rasgos más valorados.

Yan Diomande interesa al PSG de Luis Enrique

En Francia, PSG sigue de cerca su situación. Luis Enrique considera importante contar con extremos y el perfil del marfileño encaja dentro de lo que busca el entrenador español.

Liverpool también sigue de cerca su situación, pues el proyecto encabezado por Andoni Iraola busca encontrar jugadores jóvenes capaces de asumir protagonismo en los próximos años. Mientras tanto, Leipzig espera nuevas propuestas y sigue atento a una negociación que podría convertirse en una de las ventas más altas de su historia.

El calendario de la selección de Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 14 de junio de 2026 – Fecha 1 – Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Estadio Seattle (Seattle, Estados Unidos) – 17:00 horas — Grupo E

Sábado, 20 de junio de 2026 – Fecha 2 – Alemania 2-1 Costa de Marfil – Estadio Atlanta (Atlanta, Estados Unidos) – 14:00 horas — Grupo E

Jueves, 25 de junio de 2026 – Fecha 3 – Curazao vs. Costa de Marfil – Estadio San Francisco Bay Area (San Francisco Bay Area, Estados Unidos) – 14:00 horas — Grupo E

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