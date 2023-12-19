¿Dak Prescott o Brock Purdy?: Los favoritos a ganar el MVP de la NFL

La ofensiva de los Dallas Cowboys había mostrado su mejor versión en muchos años hasta antes de la Semana 15 de la NFL. Entre las jornadas 10 y 14, el equipo dirigido por Mike McCarthy había promediado más de 31 puntos por juego y tras vencer a las Philadelphia Eagles se posicionaba como uno de los favoritos a avanzar al Super Bowl, de la mano de un Dak Precott pletórico.

El mariscal de campo ha mostrado su mejor versión en la NFL en estas últimas semanas. Sin embargo, la derrota ante los Bills y las formas en las que cayeron en Buffalo bajaron un poco las expectativas del equipo y de Dak Prescott, quien asfixiado por las condiciones climáticas, no pudo llevar a su equipo a una nueva victoria.

Del otro lado, el pasador de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, continúa en excelente forma y su equipo consiguió otra contundente victoria ante los Arizona Cardinals. Purdy envió cuatro pases de anotación y no perdió el ovoide en ninguna ocasión, ya sea por intercepción o balón suelto.

Te puede interesar: Los equipos eliminados de los Playoffs de la NFL 2023 tras la Semana 15

La sólida actuación del Mr. Irrelevant del año pasado lo colocó como el gran favorito en las apuestas para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la temporada.

Purdy llega a la Semana 16 con una ventaja importante para el galardón de MVP de -225, según las casas de apuestas de los Estados Unidos. Mientras que la mala actuación de Prescott y los Cowboys ha dejado al pasador en el tercer lugar de la clasificación con +700.

Te puede interesar: Seahawks sorprende a Eagles: se llevan la victoria en su última serie ofensiva

¿Tiene McCaffrey posibilidades de ganar el MVP?

Sabemos que la NFL es una liga de quarterbacks. Sin embargo, ha sido mayúsculo lo que ha hecho el corredor Christian McCaffrey para San Francisco. Para muchos, ha sido el mejor jugador de todo el equipo. Incluso, el mismo Purdy ha pedido tras la victoria ante Arizona que le otorguen el MVP a excorredor de Carolina.

Sin embargo, Purdy posee números similares a los de los ganadores del premio en las últimas décadas. Quizá lo de McCaffrey no sea suficiente para quitarle el nombramiento a un quarterback.