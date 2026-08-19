Bronca en Club América: futbolista amagó a fichar por las Águilas para ganar más dinero en Brasil

Club América tuvo refuerzos y fue relacionado con varios delanteros durante este mercado de transferencias debido a la búsqueda de un atacante. Entre los nombres que aparecieron estuvo el de Carlos Vinicius, aunque con el paso de los días quedó claro que su posible llegada a Coapa nunca fue una operación formal.

Aunque América ahora incorporó a un brasileño, antes perdió la posibilidad con Carlos Vinicius. Pues todo indica que quería seguir en Gremio. El delantero de 31 años habría utilizado el interés que despertó su nombre en México como parte de una estrategia para intentar conseguir un contrato mucho más lucrativo con el conjunto brasileño.

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Carlos Vinicius habría utilizado al América

De acuerdo con información del periodista Juan Pablo Méndez, de Diario Olé, Carlos Vinicius pretende convertirse en el futbolista mejor pagado de Gremio. El delantero tiene contrato con el club hasta finales de 2026 y las partes están negociando una posible renovación.

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El atacante habría solicitado un salario cercano a los 2.5 millones de reales mensuales, contemplando sueldo base, bonos por productividad, partidos disputados y títulos. Si mantiene ese nivel de ingresos durante toda una temporada, la cifra alcanzaría aproximadamente los 5.75 millones de dólares anuales.

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El pedido económico generó sorpresa en Brasil porque se encuentra muy por encima de las posibilidades que Gremio tendría para mantener al delantero. En ese contexto, el supuesto interés del América cobró una nueva lectura, ya que el nombre del conjunto azulcrema pudo servir como argumento para presionar durante las negociaciones por su renovación.

América nunca habría negociado por el delantero

Aunque Carlos Vinicius fue relacionado con las Águilas, la información disponible señala que el América nunca estableció conversaciones formales con Gremio para intentar contratarlo.

Carlos Vinicius es el líder de goleo del Brasileirao|Diego Vara/REUTERS

La situación también explica por qué su posible llegada a Coapa perdió fuerza rápidamente. Incluso si hubiera existido interés deportivo, su elevado salario habría representado un obstáculo importante para cualquier negociación con las Águilas.

La cifra que pretende el atacante resulta todavía más llamativa al compararla con el futbol mexicano. En la Liga BBVA MX, incluso los jugadores con salarios más elevados se encuentran lejos de una exigencia anual cercana a los US$ 6 millones.

Así, el supuesto fichaje por el América terminó tomando otro sentido. Mientras su nombre circulaba como una posible opción para las Águilas, todo indica que Carlos Vinicius solo habría querido obtener una mejora económica en Brasil.

