¿Tienen miedo? La gran preocupación de Harry Kane para enfrentar a Mexico y que podría beneficiar al conjunto azteca

El delantero estrella y referente del Bayern Munich, Harry Kane, encendió las alarmas en la Selección de Inglaterra al advertir que su escuadra se enfrenta a una "desventaja" crítica debido a las condiciones geográficas de la capital del país para el encuentro entre la Selección Mexicana e ingleses que se disputará el próximo domingo 5 de julio.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Harry Kane sobre la CDMX?

Para el atacante inglés, el factor climático y geográfico jugará un papel decisivo en el desarrollo del partido. Kane fue contundente respecto al nulo margen de maniobra que tienen los europeos para contrarrestar este fenómeno natural:

"Entiendo que no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja que tiene México. No hay suficiente tiempo; ya lo sabíamos desde antes. Es simplemente una desventaja con la que tendremos que lidiar sobre la marcha, pero confío en que demostraremos la actitud correcta en la cancha", sentenció con preocupación el goleador del conjunto de los ‘Tres Leones’.

¿Cuál es la altitud de la Ciudad de México?

Las palabras de Harry Kane no son una simple excusa, sino una realidad fisiológica. La cancha del colosal Estadio Ciudad de México se encuentra a una imponente altura de 2,240 metros (7,220 pies) sobre el nivel del mar. En este punto geográfico, el aire es mucho más enrarecido, lo que reduce la presión atmosférica y dificulta severamente que el cuerpo de los atletas de élite absorba el oxígeno necesario en el torrente sanguíneo, acelerando el agotamiento físico.

Esta histórica problemática para los rivales de la Selección Mexicana fue respaldada por el exinternacional inglés Peter Reid, quien sufrió en carne propia las condiciones del coloso durante la mítica Copa Mundial de la FIFA de 1986. En declaraciones para BBC Breakfast, Reid advirtió a la actual generación:

"Nunca te acostumbras del todo a jugar ahí. Es sumamente difícil, te cuesta respirar en cada sprint y es mucho más complicado recuperar el aliento tras el esfuerzo continuo”.

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