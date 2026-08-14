Bryan González podría volver en Chivas antes de lo esperado: el gesto que ilusionó a los aficionados

Chivas se alista para la reanudación del Apertura 2026 luego de la eliminación en la Leagues Cup. Dentro de las noticias más relevantes se encuentra una nueva actualización sobre el caso de Bryan González que ilusiona a la afición rojiblanca.

El carrilero izquierdo salió lesionado en el último partido de la Fase de Grupos ante Seattle Sounders luego de hacer un movimiento en falso en la mitad del terreno de juego. Los primeros reportes indicaron que Bryan González sufrió un desgarro muscular que le dejaría fuera por algunas semanas. Ahora, en un nuevo video, se conoció sobre el estado del jugador de Chivas.

Bryan González salió lesionado del Chivas vs Seattle Sounders|Crédito: Instagram/@chivas

El video de Bryan González que ilusiona a la afición de Chivas

En el viaje del plantel rojiblanco rumbo a Guadalajara se destacó un video en redes sociales en el que se le ve a Bryan González caminando junto a sus compañeros. Esto despertó la esperanza de que el jugador rojiblanco podría estar presente antes de lo esperado.

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Chivas de vuelta en GDL, este viernes entrenan en VV y a preparar en poco tiempo el duelo ante Santos del domingo en el reinicio de la LigaMX en la J4 pic.twitter.com/EICShcrA7m — Ricardo Duran 🍿 (@RickDurantv) August 14, 2026

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se enfrentará a Santos Laguna en el Estadio Corona. El equipo de Gabriel Milito buscará sumar una victoria más luego de no clasificar a los playoffs de la Leagues Cup 2026. En la Liga BBVA MX se encuentra en el lugar 12 de la tabla general con 4 puntos en 3 partidos.

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Chivas busca escalar en la tabla general de la Liga BBVA MX

El récord de Chivas en este arranque del Apertura 2026 es de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Cuentan con 2 goles a favor y 3 en contra, lo que deja un registro negativo de -1 gol de diferencia.

Una buena noticia para el equipo tapatío es que un triunfo le podría dar la posibilidad de llegar a los primeros lugares en la tabla general, ya que Toluca, Pumas, Rayados, Cruz Azul y Necaxa se ubican de la tercera a la octava posición con 6 puntos. América y Xolos se encuentran en los primeros dos lugares con 7 puntos cada uno.

