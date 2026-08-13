El dilema de Gabriel Milito: Hugo Camberos podría ser titular en esta posición en Chivas

Chivas cerró su participación en la Leagues Cup 2026 tras vencer 2 a 1 a Seattle Sounders. El conjunto de Gabriel Milito se alista para su regreso en el Apertura 2026 con cambios obligados en donde Hugo Camberos podría figurar como una opción titular. El juvenil viene de ser figura en el torneo Concacaf Sub-20 al obtener la Bota de Oro.

Sin embargo, el rol de Camberos en Chivas podría ser el que muchos esperaban, ya que sería para poder ocupar el lugar de Bryan González, quien salió lesionado en el último partido de la Leagues Cup y que espera el diagnóstico oficial para saber su tiempo de ausencia dentro de las canchas.

Bryan González salió lesionado y se espera su diagnóstico final|@bryan_glez11

La lesión de Bryan González en el Seattle Sounders vs Chivas

Bryan González salió lesionado del Seattle Sounders vs Chivas al minuto 23 cuando en mitad de cancha dejó de correr debido a que sintió un tirón en el muslo derecho. Por lo que inmediatamente entró el carro de las asistencias para poder sacarle del terreno de juego y poder concretar la sustitución.

En su lugar entró Hugo Camberos, quien destacó con un partido netamente ofensivo debido a su gran agilidad y destreza en el 1 vs 1. El Rebaño Sagrado rescató un 2 a 1 agridulce debido a la baja de uno de sus mejores jugadores. En ese sentido, Milito podría contar con Camberos y otras opciones para poder suplir la baja del “Cotorro”.

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Qué otras alternativas tiene Milito para suplir a Bryan González

Jonathan Pérez es otro futbolista que Gabriel Milito ha probado en banda ante la baja de Bryan González. El atacante mexicoamericano podría contar con las características necesarias en caso de que Chivas no considere la titularidad de Hugo Camberos.

Hugo Camberos sería titular en las Chivas de Milito|MEXSPORT

Otra opción que podría manejarse es la de José Castillo, quien ha servido como un jugador comodín dentro de Verde Valle, ya que puede figurar como central, stopper y hasta lateral. Ahora que se necesita un carrilero, el futbolista mexicano podría ser un candidato interesante para el cuerpo técnico de Gabriel Milito.

