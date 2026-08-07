Buena noticia para Matías Almeyda: Inter Miami pierde a crack argentino para el partido ante Rayados

Rayados de Monterrey está obligado a sumar puntos en su próximo compromiso por Leagues Cup. El equipo dirigido por Matías Almeyda debutó en el torneo con derrota, tras caer por 2-1 ante Orlando City en Estados Unidos. Sin embargo, su siguiente parada no será nada sencilla: enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi.

El conjunto de Florida cuenta con una plantilla plagada de estrellas, desde el astro argentino hasta nombres de jerarquía mundial como Luis Suárez y Casemiro. No obstante, no todo es temor para Rayados, ya que en las últimas horas, Inter Miami confirmó que disputará este partido de la Jornada 2 sin uno de sus futbolistas extranjeros y que suele ser titular.

Inter Miami anuncia baja para enfrentar a Rayados

Mediante sus redes sociales oficiales, Las Garzas anunciaron que el argentino Mateo Silvetti sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante su primer partido en la Leagues Cup donde derrotaron por 4-2 a Atlético de San Luis. Esta lesión dejará al delantero fuera del choque contra Rayados, por lo que será un arma menos en el arsenal del Inter Miami.

Mateo Silvetti, jugador de Inter Miami|Crédito: @InterMiamiCF / X

Cabe resaltar que Silvetti tuvo que abandonar el terreno de juego tras resentirse de la lesión durante el compromiso contra el cuadro potosino. Tras haberse realizado los estudios médicos correspondientes, el diagnóstico fue confirmado por Inter Miami y revelaron que el futbolista ya inició el proceso de rehabilitación, aunque sin establecer una fecha concreta para su regreso.

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Rayados intentará sumar puntos ante Inter Miami para seguir con vida en la Leagues Cup

Tras no sumar puntos en su debut, el siguiente desafío de Rayados será contra Inter Miami el sábado 8 de agosto en el Nu Stadium. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Las Garzas llegan en una situación diferente, pues vencieron 4-2 al Atlético de San Luis y sumaron sus primeros tres puntos.

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Para Monterrey será fundamental sumar ante Lionel Messi y compañía. El formato de la Leagues Cup establece que únicamente los cuatro mejores clubes de la tabla de la Liga BBVA MX avanzarán a los Cuartos de Final, por lo que una segunda derrota consecutiva dejaría a Rayados en una situación muy complicada antes de la última jornada.

Una victoria en los 90 minutos le entregaría tres puntos al equipo regiomontano. En caso de igualdad, el encuentro se definirá en penales: el ganador sumará dos unidades y el perdedor una. Por ello, incluso llevar el duelo ante Inter Miami hasta la tanda podría servirle a Monterrey para mantener vivas sus posibilidades de clasificación, aunque el triunfo sería el escenario más favorable.