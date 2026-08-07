El inesperado comentario de Matías Almeyda sobre Messi antes del Monterrey vs Inter Miami: "¿No tenía ganas?”

Rayados de Monterrey necesita sumar de a tres para poder aspirar a clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. La derrota ante Orlando City en la primera fecha de la Fase Uno obliga al equipo de Matías Almeyda a no regalar puntos en los próximos dos juegos. Sin embargo, su siguiente desafío será uno de los más difíciles que afrontará en dicho torneo: ser rival del Inter Miami de Lionel Messi.

Este sábado 8 de agosto, el combinado regiomontano deberá visitar el Nu Stadium para disputar su segundo partido de la primera ronda de la Leagues Cup ante el cuadro de Florida. En la previa del encuentro, el ‘Pelado’ Almeyda no dudó en elogiar a Messi, además de dejar una declaración divertida sobre una charla que tuvo con uno de sus compañeros de su cuerpo técnico.

La divertida declaración de Almeyda sobre Messi

El entrenador de Rayados fue consultado sobre si había visto el primer juego del Inter Miami en la Leagues Cup, donde vencieron a Atlético de San Luis por 4-2 con una actuación estelar de Messi: dos goles y una asistencia para sumar tres puntos en el debut.

“Lo vi. Qué decirte. Es una máquina. Realmente sigue asombrando a pesar de su edad. Tanto talento. Tantas ganas de jugar”, fue lo que comenzó diciendo Almeyda en la conferencia de prensa previo al duelo contra el equipo de la MLS.

Posteriormente, el técnico argentino sorprendió a los presentes con una divertida declaración: “Le dije a un compañero: ¿(Messi) No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Irse a un barco, estar con la familia. Volvió tan rápido...”, dijo entre risas.

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Finalmente, Almeyda destacó el espíritu competitivo del ‘10’ de la Selección de Argentina: “Evidentemente ama el futbol. Yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Él realmente lo tiene todo y, aun así, no quiere vacaciones, quiere jugar. Después deseás que llegue el día en el que no tenga tantas ganas”, cerró.

Los próximos partidos de Rayados de Monterrey en la Leagues Cup

Tras caer por 2-1 frente a Orlando City en su debut, Rayados de Monterrey todavía tiene dos partidos por disputar en la Fase Uno de la Leagues Cup. El equipo dirigido por Almeyda deberá sumar ante Inter Miami y Nashville SC para mantenerse en la pelea por avanzar a los Cuartos de Final.

Estos son sus próximos compromisos, con horarios del centro de México:



Inter Miami vs. Rayados: sábado 8 de agosto, a las 18:00 horas, en el Nu Stadium de Miami.

Rayados vs. Nashville SC: miércoles 12 de agosto, a las 18:00 horas, en el GEODIS Park de Nashville.

Monterrey necesita recuperarse rápidamente porque únicamente los cuatro equipos mejor ubicados en la tabla de la Liga BBVA MX conseguirán el boleto para la siguiente ronda. Cada resultado será determinante después de comenzar el torneo sin puntos.