Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿a quién le tocó el grupo más fácil para el Mundial 2026?

Se realizó el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, con este evento, ya quedó definido qué equipo integra cada uno de los grupos. Sin embargo, más allá de la expectativa por conocer el destino de cada una de las selecciones clasificadas al torneo, hubo un detalle que llamó la atención de todos: ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo asistieron al evento.

Pero, ¿a quién le tocó el grupo más fácil? A juzgar por el ranking FIFA, el último campeón del mundo fue el más favorecido.

¿A qué países enfrentará Argentina en el Mundial 2026?

El conjunto liderado por Lionel Messi ocupa el 2° puesto en el ranking con 1873.33 puntos y, por ello, es cabeza de serie. Deberá enfrentar, por el grupo J, a Argelia, Austria y Jordania .

¿A qué países enfrentará Portugal en el Mundial 2026?

Portugal también es el líder de su grupo dado que, con 1760.38 puntos, es el 6° país en el ranking FIFA. El equipo de CR7 deberá cruzarse con el primer ganador del repechaje FIFA, Uzbekistán y Colombia en la primera fase.

Instagram @portugal

TE PUEDE INTERESAR:



¿Por qué el grupo de Messi es más fácil que el de Cristiano?

Si se toma de referencia las estadísticas de la FIFA, Argentina resultó más favorecido que Portugal dado que el país europeo comparte grupo con Colombia (13° del ranking), pero la Argentina tendrá rivales inferiores.

Rivales de Argentina:



Austria (puesto 24° con 1585.51 puntos)

Argelia (puesto 35° con 1516.37 puntos)

Jordania (puesto 66° con 1377.66 puntos)

Total de puntos: 4479.54 puntos

Rivales de Portugal:



Colombia (puesto 13° con 1701.3 puntos)

Uzbekistán (puesto 50° con 1462.03 puntos)

Repechaje FIFA 1: a definirse entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo

Messi vs. CR7 ¿se podrían enfrentar en el Mundial?

Si bien todavía Argentina y Portugal nunca se han cruzado en una Copa del Mundo, con Messi y Cristiano Ronaldo en sus selecciones, en 2026 este ansiado partido podría darse en cuartos de final.

¿Por qué Messi y Cristiano no fueron al sorteo del Mundial 2026?

El futbolista argentino no asistió al Centro Kennedy de Washington, Estados Unidos, para participar del sorteo, dado que debía concentrar para la final de la liga MLS que se disputará este sábado entre su club, el Inter Miami, y el Vancouver Whitecaps, de Canadá.

Cristiano también se ausentó. En su caso, para permanecer en Arabia Saudita junto a su equipo, Al Nassr.

¿Qué récord batirán Messi y Cristiano en la Copa del Mundo 2026?

Si bien estos futbolistas suelen enfrentarse para ver quién lidera los rankings de logros obtenidos, en este torneo se da la particularidad de que juntos, el argentino y el portugués, batirán el mismo récord al convertirse en los únicos dos jugadores en disputar 6 mundiales.

Messi buscará revalidar el título obtenido con la selección argentina en Qatar 2022, mientras que Cristiano luchará por levantar, por primera vez, la Copa del Mundo.