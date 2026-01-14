Siguen llegando buenas noticias para Javier Aguirre: otro jugador de México se ganó la titularidad en Europa

La Selección Mexicana iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA en menos de seis meses , por lo que toda noticia positiva en torno a los futbolistas mexicanos se valora de gran manera dentro del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Recientemente, las buenas nuevas llegaron desde Europa, al conocerse que Orbelín Pineda sería titular en un duelo clave.

Pocas horas después de que se supiera que Edson Álvarez regresará a los terrenos de juego tras su lesión , el AEK Atenas confirmó que Pineda se encontraba entre los 11 elegidos por el entrenador para disputar desde el arranque el encuentro de cuartos de final de la Copa Grecia. Esta fue la primera titularidad del mexicano en la competición, luego de sumar solo 57 minutos en los primeros cuatro juegos.

Pineda volvió a la titularidad y alegró a Aguirre

Más allá de la derrota 1-0 y la eliminación del AEK en la Copa Grecia, la titularidad de Pineda es un punto destacable para el Vasco Aguirre en la planificación del Mundial. El mediocampista de 29 años disputó 82 minutos y fue reemplazado, principalmente, por tener una amarilla.

Pineda ya acumula más de 150 partidos en el futbol griego y es un referente en su equipo. Además lleva ya 19 goles y 15 asistencias, cifras que lo colocan como una alternativa atractiva para el mediocampo del seleccionado tricolor.

|Instagram @orbelin7pineda

Con México, si bien nunca ha sido un titular indiscutido para Aguirre, logró ganarse su lugar en las convocatorias más recientes y pudo sumar varios amistosos en las Fechas FIFA del año pasado. Incluso, en el último partido del 2025 ante Paraguay, aportó una asistencia.

¿Cuándo volverá a jugar Orbelín Pineda?

Tras caer eliminado en la Copa de Grecia, Pineda volverá a jugar con el AEK en la Super League. El próximo partido será este domingo 18 de enero ante el Panathinaikos por la jornada 17 de la fase de grupos. El club de Atenas se encuentra actualmente en la tercera posición, a un punto del líder.