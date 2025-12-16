Pocos notaron el poderoso cábala que Alexis Vega usó en la Final contra Tigres: lo predijo con este objeto

Alexis Vega se convirtió en uno de los protagonistas de la final entre Toluca y Tigres. Además de su regreso a los terrenos de juego, el delantero mexicano de 28 años convirtió los dos goles de su equipo durante la tanda de penales , consiguiendo el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Sin embargo, previo al encuentro, pocos notaron el comportamiento que tuvo el ex Chivas y que, posiblemente, haya sido una cábala exitosa para ser campeón.

La cábala de Alexis Vega durante la final ante Tigres

El propio Vega reveló ante la prensa que venía utilizando camisetas retro del Toluca, cada semana, hasta regresar a jugar con los Diablos Rojos. Cabe destacar que el delantero padece de problemas físicos en su rodilla derecha, los cuales no le ha permitido sumar minutos durante la Liguilla. Sin embargo, le tocó ingresar en la final y fue clave para que el cuadro escarlata sea bicampeón del futbol mexicano en el Nemesio Diez.

Crédito: Mexsport

"Cada semana es una joyita retro hasta que regrese a jugar", fue lo que expresó Alexis sobre su cábala previo a los partidos del Toluca. Creer o reventar, pero Vega logró regresar de forma anticipada de su lesión y, como si fuese poco, fue el factor diferencial que necesitó el equipo de Antonio Mohamed para sacar ventaja ante el conjunto auriazul en la final del Apertura 2025.

Alexis Vega jugó infiltrado ante Tigres

Una vez finalizado el encuentro y ya siendo campeón de la Liga BBVA MX, Alexis Vega reveló ante la prensa que jugó la final infiltrado y que fue decisión suya adelantar su regreso, agravando así su tiempo de recuperación. El propio jugador reveló que llevaba semanas sin entrenar con sus compañeros, pero su amor por Toluca fue más grande que su dolor físico.

El atacante de los Diablos Rojos confesó que recibió anestesia antes de jugar frente a Tigres, lo que suprimió el dolor que padece en la rodilla. Resulta que Vega corrió el riesgo de poder haberse lesionado de mayor gravedad, pero todo parece indicar que su acto heroico salió bien y ahora continuará recuperándose para llegar de la mejor manera al inicio del Clausura 2026 y a la Copa Mundial de la FIFA.