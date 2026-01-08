Cruz Azul ha invertido esta millonada para lograr el título... y aun así no lo ha logrado

El Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está por comenzar , y con este llega una nueva oportunidad para Cruz Azul de ganar un trofeo que hace tiempo le es esquivo. Desde 2021, la Máquina no pudo volver a consagrarse en competiciones nacionales, algo que no se corresponde con el dinero invertido en años recientes.

Según los datos oficiales de fichajes, a partir del arribo de Iván Alonso a La Noria a fines de 2023, el equipo cementero gastó más de 100 millones de dólares en el mercado. Si bien le sirvió para cosechar la última Concachampions de la mano del uruguayo Vicente Sánchez, este éxito no se replicó a nivel doméstico.

Después de confirmar la contratación de Agustín Palavecino , Alonso dejó en claro que no se rinde con el proyecto celeste y que todavía mantiene la ilusión por ser el monarca mexicano. Sin embargo, los años y los millones pasan, pero Cruz Azul no ha vuelto a ser campeón.

Las inversiones más costosas de Cruz Azul en los últimos años

Desde la llega de Iván Alonso, las contrataciones más caras que llevó a cabo Cruz Azul, según los datos de Transfermarkt, fueron las siguientes:



Jesús Orozco Chiquete - 10,7 millones de euros José Paradela - 10,2 millones de euros Georgios Giakoumakis - 9,3 millones de euros Gabriel Fernández - 8,9 millones de euros Mateusz Bogusz - 8,5 millones de euros Luis Romo - 6,5 millones de euros Kevin Mier - 5 millones de euros Agustín Palavecino - 4,7 millones de euros Moisés - 4,5 millones de euros Willer Ditta - 4,2 millones de euros

El debut de Cruz Azul en el Clausura 2026

En el Clausura 2026, Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad de ir en busca del título de la Liga BBVA MX. Su estreno será como visitante frente a León el sábado 10 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).