Contra quién se enfrentaría Cabo Verde en 16avos si gana o empata vs Arabia Saudita del Mundial 2026

Cabo Verde y Arabia Saudita pelearán para conseguir uno de los últimos boletos a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto africano suma 2 puntos con 2 empates en la Fase de Grupos, mientras que los saudíes cuentan con 1 punto en 2 partidos.

La Selección de Cabo Verde sorprendió en la justa mundialista tras empatar ante equipos campeones como España y Uruguay, por lo que su papel ante Arabia Saudita será clave para definir las llaves para la siguiente ronda. Aquí te contaremos qué equipos podría enfrentar en caso de sacar un resultado positivo.

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Qué pasa si Cabo Verde logra una victoria ante Arabia Saudita

Cabo Verde puede asegurar su participación en la siguiente ronda si gana su encuentro ante Arabia Saudita. Sin embargo, el rival dependerá en gran medida de lo que pase en el partido entre España y Uruguay. En ese sentido, podría terminar en el segundo lugar si España vence a Uruguay o viceversa, lo cual le dejaría como rival a Argentina en los dieciseisavos de final.

En caso de que Cabo Verde gane por goleada y exista un empate entre uruguayos y españoles, llegaría primer lugar del Grupo H. Es decir, que podría enfrentar al segundo lugar del Grupo J que sería Argelia o Austria.

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Otros posibles rivales de Cabo Verde en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un empate de Cabo Verde ante Arabia Saudita le impediría ganar su grupo. Sin embargo, podría llegar a segundo lugar si Uruguay empata ante España y Cabo Verde suma más goles a favor. En caso de que Uruguay gane, Cabo Verde debería ganar o solo podría aspirar al tercer lugar.

Cabo Verde podría enfrentarse a México si empata ante Arabia Saudita

Si Cabo Verde termina en el tercer lugar, cuenta con posibilidades de enfrentarse a México, Egipto, Bélgica, Irán, Inglaterra o Ghana. Los pupilos de Pedro Leitão Brito tienen todavía múltiples escenarios posibles previo a su último partido de la Fase de Grupos.

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