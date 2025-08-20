¿Bye Checo Pérez? ¡Cadillac estaría a punto de cerrar con otro piloto!

El futuro de Sergio “Checo” Pérez podría tomar un giro inesperado. Todo parecía indicar que Cadillac sería la nueva casa del piloto mexicano en 2026, pero en las últimas horas surgió una noticia que sacudió al paddock: el equipo estadounidense estaría a punto de cerrar un acuerdo con Valtteri Bottas como su primer gran fichaje.

El expiloto de Sauber y Mercedes, con diez victorias en su historial, se habría convertido en la primera apuesta de Cadillac para su debut en la Fórmula 1. Aunque Bottas lleva meses fuera de la parrilla, su experiencia y su rol como piloto de pruebas de Mercedes lo mantienen en forma y con contactos sólidos en el paddock.

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

Bottas, el elegido de Cadillac

Según distintas versiones dentro del entorno de la F1, Cadillac ya tendría prácticamente asegurado al finlandés como líder de su alineación. Bottas no solo aportaría veteranía, sino que también funcionaría como mentor en la adaptación de la escudería americana a un reto titánico: debutar en la máxima categoría con un equipo que apenas cuenta con 400 personas en su estructura.

Ralf Schumacher, voz autorizada en el paddock, advirtió que el verdadero desafío no será la elección de pilotos, sino construir un equipo sólido capaz de competir contra gigantes como Mercedes, Ferrari o Red Bull. Sin embargo, su advertencia no evitó que la noticia corriera como pólvora: Bottas estaría de regreso, y Cadillac ya tendría su primer asiento ocupado.

¿Qué pasa con Checo Pérez?

La gran incógnita está en el segundo asiento. Checo Pérez sigue siendo el favorito para acompañar a Bottas en esta aventura, pero la incertidumbre crece con cada movimiento en el mercado. El mexicano ve en Cadillac una de sus últimas oportunidades para prolongar su carrera en F1 tras un 2025 lleno de altibajos.

Si la escudería confirma a Bottas, quedará claro que Cadillac apostará por un binomio experimentado. Pero la pregunta que mantiene en vilo a los aficionados es clara: ¿se la jugarán por Checo como compañero, o buscarán sangre nueva para el futuro?

Las próximas semanas serán decisivas. De confirmarse el acuerdo con Bottas, el destino de Pérez podría definirse más rápido de lo que todos imaginaban.