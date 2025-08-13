Christian Horner, ¿el nuevo jefe de Cadillac? El rumor que sacude la F1 y toca a Checo Pérez

El 9 de julio de 2025, Christian Horner dejó de ser jefe y CEO de Red Bull , cerrando una era de más de dos décadas y ocho títulos mundiales. La noticia cayó como un bombazo en la F1 y abrió un abanico de incógnitas sobre su futuro. Desde entonces, el británico ha estado alejado del paddock, mostrándose relajado en redes sociales mientras sigue ligado contractualmente a la marca austriaca, con un vínculo que originalmente se extendía hasta 2030.

Lejos de ser un simple descanso, su situación es de “stand by”: cesado de funciones operativas, pero a la espera de un destino mientras negocia un millonario finiquito.

Cadillac, la nueva posibilidad

En las últimas semanas, los rumores del paddock apuntan a Cadillac como un posible destino para Horner. La nueva estructura debutará en 2026 y busca figuras de peso para consolidar su proyecto. Con dos asientos aún libres y la intención de fichar a un piloto estadounidense, el equipo también tendría a Checo Pérez en su radar, lo que abriría la puerta a un reencuentro entre el tapatío y su exjefe en Red Bull.

Cadillac no solo busca rendimiento en pista, sino también impacto mediático, y Horner es uno de los directores de equipo más influyentes y temidos de los últimos años. Su llegada podría darle al proyecto un golpe de autoridad frente a rivales consolidados.

Un reloj que no se detiene

Con el nuevo reglamento de la F1 entrando en vigor en 2026, el tiempo para definir las piezas clave se acorta. Horner, con su experiencia y palmarés, es un candidato lógico para liderar una aventura tan ambiciosa. Si el rumor se confirma, el británico podría regresar al pit wall con un nuevo desafío… y quizás con Checo Pérez como aliado en la que sería una de las duplas más llamativas de la parrilla.