Cruz Azul suma dos nuevas lesiones; podrían perderse todo el Apertura 2026

El inicio de temporada ha sido uno de los peores para Cruz Azul en los últimos años, pues con la llegada de un nuevo cuerpo técnico todo parece indicar que los jugadores no han soportado la carga de trabajo en los entrenamientos, lo cual ha generado algunas lesiones de gravedad.

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De hecho, Cruz Azul ha sido uno de los equipos más afectados en cuanto a lesiones se refiere luego de lo sucedido con elementos como Willer Ditta, Agustín Palavecino, Gonzalo Piovi, Amaury Morales y Rodolfo Rotondi. Ahora, el club deberá lidiar con dos lesiones más.

¿Qué lesiones confirmó Cruz Azul en los últimos días?

Fue hace unos días cuando se supo que la Máquina de Cruz Azul sumó dos jugadores más a su lista de lesionados para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismos que se unen a los antes mencionados y que han generado problemas en el planteamiento de Joel Huiqui.

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El primero de ellos se trata de Mateo Levy, pues de acuerdo con el reportero Gerardo González el nacido en Argentina presenta una lesión en los meniscos que impedirá que tenga minutos con el primer equipo de Cruz Azul, al menos, de cara a las próximas semanas.

El otro elemento que sufrió una lesión mayúscula fue Cristian Jiménez, homónimo del Chaco que también se desenvuelve como mediocampista de contención luego de sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que podría estar fuera de actividades durante varios meses.

¿Qué jugadores, que Cruz Azul tiene lesionados, se recuperarán pronto?

Considerando que las lesiones de Amaury Morales, Cristian Jiménez y Mateo Levy son de gravedad, todo haría indicar que los jugadores que Cruz Azul podría recuperar pronto son Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi, este último con serios problemas relacionados a una fascitis plantar.