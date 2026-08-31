La buena noticia que le daría la directiva de Cruz Azul a Joel Huiqui

Cuando parecía que Cruz Azul se despedía del mercado de fichajes, la directiva concretó la llegada de Alan Mozo. El futbolista llegó cedido desde Chivas de Guadalajara con el objetivo de cubrir el hueco en el lateral derecho del equipo, donde Jeremy Márquez estaba cumpliendo con los deberes pese a no jugar en dicha posición naturalmente. No obstante, Joel Huiqui podría recibir más novedades durante esta semana.

Mientras los aficionados esperan que Cruz Azul realice el anuncio oficial de la contratación de Alan Mozo, diversos reportes señalan que el cuadro cementero aún no se despide del mercado de verano. Esto significa que Joel Huiqui podría recibir una o más caras nuevas hasta el día del cierre del libro de pases. Sin embargo, dependerá mucho del futuro de otros jugadores.

Cruz Azul todavía no se despide del mercado de fichajes

Según la información que compartió el periodista César Luis Merlo, no descarta que La Máquina continúe realizando movimientos en este mercado de verano. Cruz Azul tendrá tiempo hasta el día 11 de septiembre para seguir sumando elementos a su plantilla, por lo que el equipo está abierto a recibir modificaciones. No obstante, el corresponsal adelantó que Erik Lira tiene mucho que ver en esto.

|Crédito: @CruzAzul / X

El mediocampista de la Selección Mexicana habría llegado a un acuerdo de palabra con el AS Mónaco para tener su primera experiencia en Europa. Sin embargo, el cuadro del Principado debe liberar una plaza de jugador extracomunitario para sumar a Erik Lira en este mercado de verano. Si finalmente se da su salida a Francia, es muy probable que Cruz Azul salga en busca de un nuevo futbolista.

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Merlo remarca que hay un detalle particular que limita las opciones que tendrá Cruz Azul durante el cierre del mercado. Y es que La Máquina cuenta con el cupo de jugadores extranjeros lleno. Esto quiere decir que, en estos momentos, el cuadro cementero no puede sumar futbolistas extranjeros a su plantilla. En caso de que Lira abandone La Noria, el panorama sigue siendo el mismo ya que su nacionalidad es mexicana.

|MEXSPORT

El posible fichaje que cerraría Cruz Azul si Erik Lira sale hacia Europa

En caso de que Erik Lira sea vendido al futbol francés, todos los cañones apuntan a que Cruz Azul reforzará su sector defensivo. Con el lateral derecho ya cubierto con la llegada de Alan Mozo, diversos reportes señalan que el principal apuntado sería César Montes, futbolista que disputó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Joel Huiqui mantiene su postura de que es necesario reforzar la zaga central y el mexicano sería una opción ideal para sumar jerarquía y experiencia al sector central de la defensa. Además, no ocuparía plaza de jugador extranjero, factor que es bien valorado por la directiva. No obstante, tampoco se descarta ir a por un delantero centro, aunque esta posibilidad es más lejana.