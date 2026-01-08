Calendario de presentaciones F1 2026: fechas, equipos y cuándo debutan los nuevos monoplazas

La temporada 2026 de la Fórmula 1 genera una expectativa especial por la llegada de un nuevo reglamento técnico y la incorporación de nuevas escuderías, cambios que prometen modificar el panorama de la categoría. Los equipos ya comenzaron a confirmar las fechas en las que presentarán sus monoplazas.

Las primeras presentaciones llegarán el 15 de enero, cuando Red Bull Racing muestre su auto en Detroit, en un evento conjunto con Ford. Ese mismo día, Racing Bulls (RB) también revelará su imagen para la nueva temporada. Días después, Haas optará por un lanzamiento el 19 de enero, mientras que el Audi F1 Team hará su presentación oficial el 20 de enero en Berlín, marcando el inicio formal de la marca alemana en la Fórmula 1 tras la compra de Sauber.

El 22 de enero, Mercedes publicará los primeros renders de su coche mediante un lanzamiento digital, estrategia que busca reservar detalles técnicos antes de las pruebas. Al día siguiente, el 23 de enero, Alpine presentará su monoplaza en Barcelona, mientras que Ferrari tiene prevista una presentación en Fiorano, Italia, aunque el formato final aún no ha sido confirmado por la escudería italiana.

Te puede interesar: Las seis carreras sprint de la F1 2026: circuitos, fechas y novedades

La actividad continuará en febrero con una segunda fase de lanzamientos

Mercedes mostrará su monoplaza físico el 2 de febrero, seguido por Williams, que presentará su coche el 3 de febrero en Grove, Reino Unido. El 8 de febrero, Cadillac aprovechará el impacto mediático del Super Bowl para revelar por primera vez su imagen en la Fórmula 1, en lo que será uno de los debuts más esperados de la temporada de la mano de los pilotos experimentados Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

Un día después, el 9 de febrero, Aston Martin presentará el AMR26 en Silverstone, el primer auto desarrollado bajo la supervisión técnica de Adrian Newey. McLaren aún no anuncia una fecha oficial, aunque se espera su presentación a inicios de febrero.

Los test rumbo al arranque de la temporada 2026

Además de las presentaciones, la pretemporada 2026 contará con tres sesiones clave antes del arranque del campeonato, el primer test será privado, del 26 al 30 de enero en Barcelona, a puerta cerrada. Posteriormente, la Fórmula 1 se trasladará a Baréin para el test oficial, del 11 al 13 de febrero, y una tercera y última sesión del 18 al 20 de febrero, que servirá como referencia final antes del inicio del calendario de carreras.

Con cambios técnicos profundos, nuevas marcas en la parrilla y un calendario de lanzamientos concentrado entre enero y febrero, la Fórmula 1 se prepara para una de las temporadas más esperadas de los últimos años, en la que cada presentación ofrecerá las primeras pistas del rumbo que tomará la categoría en 2026.

Te puede interesar: Checo Pérez revela el episodio más incómodo de su paso por Red Bull