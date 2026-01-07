logo deportes horizontal
Las seis carreras sprint de la F1 2026: circuitos, fechas y novedades

La F1 ya tomó una decisión clave para 2026: el formato sprint se mantiene, pero con nuevas sedes y una distribución estratégica en la temporada.

Gran Premio de Sao Paulo, carrera sprint de la Fórmula 1
Fórmula uno F1 - Gran Premio de Brasil - Circuito José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil - 4 de noviembre de 2023 Max Verstappen de Red Bull celebra después de ganar la carrera de sprint REUTERS/Amanda Perobelli|AMANDA PEROBELLI/REUTERS
AUTOMOVILISMO

Escrito por:  GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Fórmula 1 sigue afinando su calendario rumbo a la temporada 2026 y uno de los puntos que más expectativa genera entre los aficionados ya quedó definido: habrá seis carreras sprint, con cambios importantes respecto a años anteriores.

El formato corto se mantiene, pero la categoría decidió mover fichas. Algunas sedes tradicionales desaparecen, mientras que nuevos circuitos se suman por primera vez a la lista, en una clara intención de refrescar el espectáculo y evitar que las sprints pierdan impacto en el cierre del campeonato.

Cuántas carreras sprint habrá en la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 contará con seis carreras sprint, la misma cantidad que en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, la gran diferencia está en dónde y cuándo se disputarán.

Por primera vez desde que nació este formato, ninguna carrera sprint se correrá en la parte final del campeonato. A partir del Gran Premio de Singapur, las últimas seis rondas del año se disputarán sin formato corto, una decisión que busca evitar carreras “descafeinadas” cuando el título ya esté definido.

Emilia Romagna Grand Prix, piloto de Red Bull Max Verstappen
Max Verstappen de Red Bull celebra la clasificación en la pole position para la carrera de velocidad|Reuters

Circuitos y fechas confirmadas para las sprints en 2026

Estas son las seis sedes elegidas para albergar carreras sprint en la próxima temporada:

Gran PremioCircuitoFecha
GP de ChinaShanghai14 de marzo
GP de MiamiMiami2 de mayo
GP de CanadáGilles-Villeneuve23 de mayo
GP de Gran BretañaSilverstone4 de julio
GP de Países BajosZandvoort22 de agosto
GP de SingapurMarina Bay10 de octubre

Entre los cambios más llamativos está la salida definitiva de Interlagos, un circuito que había sido fijo en el formato sprint desde su estreno en 2021. También quedan fuera Austin, Spa-Francorchamps y Qatar, sedes presentes en temporadas recientes.

Tres circuitos se estrenan con carrera sprint

La F1 apostó fuerte en 2026 con tres debuts absolutos en el formato sprint: Canadá, Países Bajos y Singapur. En contraste, China y Miami repetirán por tercer año consecutivo, consolidándose como plazas clave para este tipo de carreras.

Un detalle no menor: Zandvoort se despide de la Fórmula 1 al finalizar 2026, por lo que su carrera sprint tendrá un valor simbólico especial para los aficionados neerlandeses.

Un formato que sigue evolucionando

Desde su introducción en 2021, el formato sprint ha pasado de tres a seis carreras por temporada. Y aunque en 2026 se mantiene el número, dentro del paddock ya se analiza una posible expansión hasta 10 carreras sprint en 2027.

