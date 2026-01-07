Las seis carreras sprint de la F1 2026: circuitos, fechas y novedades

La Fórmula 1 sigue afinando su calendario rumbo a la temporada 2026 y uno de los puntos que más expectativa genera entre los aficionados ya quedó definido: habrá seis carreras sprint, con cambios importantes respecto a años anteriores.

El formato corto se mantiene, pero la categoría decidió mover fichas. Algunas sedes tradicionales desaparecen, mientras que nuevos circuitos se suman por primera vez a la lista, en una clara intención de refrescar el espectáculo y evitar que las sprints pierdan impacto en el cierre del campeonato.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá EN VIVO el E-Prix de la Ciudad de México de la Fórmula E

Cuántas carreras sprint habrá en la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 contará con seis carreras sprint, la misma cantidad que en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, la gran diferencia está en dónde y cuándo se disputarán.

Por primera vez desde que nació este formato, ninguna carrera sprint se correrá en la parte final del campeonato. A partir del Gran Premio de Singapur, las últimas seis rondas del año se disputarán sin formato corto, una decisión que busca evitar carreras “descafeinadas” cuando el título ya esté definido.

Max Verstappen de Red Bull celebra la clasificación en la pole position para la carrera de velocidad|Reuters

Circuitos y fechas confirmadas para las sprints en 2026

Estas son las seis sedes elegidas para albergar carreras sprint en la próxima temporada:



Gran Premio Circuito Fecha GP de China Shanghai 14 de marzo GP de Miami Miami 2 de mayo GP de Canadá Gilles-Villeneuve 23 de mayo GP de Gran Bretaña Silverstone 4 de julio GP de Países Bajos Zandvoort 22 de agosto GP de Singapur Marina Bay 10 de octubre

Entre los cambios más llamativos está la salida definitiva de Interlagos, un circuito que había sido fijo en el formato sprint desde su estreno en 2021. También quedan fuera Austin, Spa-Francorchamps y Qatar, sedes presentes en temporadas recientes.

Te puede interesar: La fecha CONFIRMADA para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

Tres circuitos se estrenan con carrera sprint

La F1 apostó fuerte en 2026 con tres debuts absolutos en el formato sprint: Canadá, Países Bajos y Singapur. En contraste, China y Miami repetirán por tercer año consecutivo, consolidándose como plazas clave para este tipo de carreras.

Un detalle no menor: Zandvoort se despide de la Fórmula 1 al finalizar 2026, por lo que su carrera sprint tendrá un valor simbólico especial para los aficionados neerlandeses.

Un formato que sigue evolucionando

Desde su introducción en 2021, el formato sprint ha pasado de tres a seis carreras por temporada. Y aunque en 2026 se mantiene el número, dentro del paddock ya se analiza una posible expansión hasta 10 carreras sprint en 2027.