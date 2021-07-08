Calendario de la Selección Azteca y Estados Unidos en Copa Oro

La edición 2021 de la Copa Oro está por arrancar y los favoritos para ganar el título son la Selección Azteca y Estados Unidos, quienes en junio pasado se enfrentaron en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, con el resultado a favor de la escuadra de las barras y las estrellas.

Si ambos cuadros logran vencer a sus rivales, podrían enfrentarse en la gran final.

La Selección Azteca por su parte, buscará revancha contra su similar de Norteamérica en la final, de la Copa Oro, instancia en la que se han enfrentado en seis ocasiones, pero primero tendrá que derrotar a sus rivales del grupo Grupo A: El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago, para después acceder a los Cuartos de Final de la competencia.

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El calendario de la Selección Azteca

Los partidos del seleccionado nacional en fase de grupos se realizarán los siguientes días con horario del centro del país:

México vs Trinidad y Tobago, sábado 10 de julio a las 21:00 horas en el AT&T Stadium.

Curazao vs México, miércoles 14 de julio a las 20:30 horas en el Cotton Bowl Stadium.

México vs El Salvador, domingo 18 de julio a las 21:00 horas en el Cotton Bowl Stadium.

El calendario de Estados Unidos

A su vez, los Estados Unidos son cabeza del Grupo B de la Copa Oro y enfrentarán a Canadá, Martinica y Haití en el estadio Children’s Mercy Park:

Estados Unidos vs Haití, domingo 11 de julio a las 19:30 horas.

Martinica vs Estados Unidos, jueves 15 de julio a las 20:30 horas.

Estados Unidos vs Canadá, domingo 18 de julio a las 16:00 horas.

El resto del calendario

Por otro lado, los Cuartos de Final se disputarán entre el sábado 24 y el domingo 25 de julio en el State Farm Stadium y el AT&T Stadium.

Las semifinales se jugarán el jueves 29 de julio en el Q2 Stadium y el NRG Stadium, mientras que la gran final tendrá cita en el Allegiant Stadium el domingo 1 de agosto a las 19:30 horas.

Sigue el camino de la Selección Azteca con el mejor equipo de comentaristas: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos.

