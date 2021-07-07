Conoce las sedes que albergarán la Copa Oro 2021

El próximo sábado 10 de julio, dará inicio la edición 26 de la Copa Oro. Siendo la Selección de México la campeona vigente, tras el título obtenido en 2019 ante los Estados Unidos.

En esta edición participarán un total 16 selecciones: Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Honduras, Jamaica, Panamá, El Salvador, Martinica, Curazao, Surinam, Granada, México la selección invitada Qatar.

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El país de las barras y las estrellas está acostumbrado a albergar en sus recintos la competición más importante de Concacaf. Y serán cinco ciudades las que se repartirán los nueve estadios en los que se jugará la Copa Oro.

Estados que recibirán juegos de la Copa Oro 2021

Texas

Será el estado que recibirá más encuentros en 6 estadios. Estadio Toyota, casa del equipo FC Dallas de la MLS, tiene una capacidad de 25.000 espectadores. El estadio Cotton Bowl con 92.100 espectadores, fue sede de la Copa de Oro de la Concacaf 1993, la Copa Mundial de Fútbol de 1994 y la Copa Centroamericana 2014. El Estadio AT&T casa de los Dallas Cowboys de la NFL, tiene una capacidad de 80.000 aficionados. NRG Stadium que sirve de casa de los Texans de Houston de la NFL y tiene una capacidad de 73.457 personas de aforo.

Finalmente, el Q2 Stadium con un aforo de 20.500 espectadores y casa del Austin FC de la MLS. BBVA Stadium, es territorio del Houston Dynamo de la MLS y del Houston Dash de la National Women's Soccer League. Y tiene una capacidad para 22 000 espectadores.

Kansas City

El Children's Mercy Park es un estadio con 18.467 de aforo, y se puede ampliar a que se pueden ampliar a 25 000 ocupaciones en el caso de conciertos. Y es casa del Sporting Kansas City de la MLS.

Orlando Florida

Exploria Stadium, hogar del Orlando City en la MLS, tiene una capacidad para 25.500 espectadores.

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Arizona

El State Farm Stadium, hogar de los Cardenales de Arizona de la NFL tiene una capacidad de 63.400 espectadores y ha sido sede del Super Bowl XLII en 2008 y sede del Super Bowl XLIX en 2015, la Copa de Oro de la Concacaf en 2009, 2015 y 2019, y de la Copa América Centenario.

Las Vegas

El Allegiant Stadium, hogar de los Raiders de la NFL será la sede de la gran final de la Copa Oro 2021 el 1 de agosto y tiene una cabida de 65.000 personas.

Toda la actividad de la copa oro la podrás encontrar a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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