El calendario de la Selección Mexicana en el mes de junio

El verano estará cargado de partidos para la Selección Mexicana. Ahora si, vienen las pruebas de fuego para el nuevo entrenador del conjunto Azteca, Diego Cocca, pues peleará por dos títulos, el de la Nations League y el de la Copa Oro.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

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Partidos amistosos de la Selección Mexicana durante el mes de junio

Primero encararán dos encuentros amistosos. El 7 de juno jugarán contra Guatemala en el Estadio Kraken, casa del Mazatlán de la Liga BBVA MX, que marca el primer duelo del combinado nacional en dicho inmueble. Tres días más tarde, en San Diego, Estados Unidos, se verán las caras ante su similar de Camerún y será el último duelo de preparación previo a la Nations League.

México buscará ser campeón de la Nations League

Tras esos dos duelos, Diego Cocca vivirá su primera prueba. El 15 de junio jugará contra Estados Unidos en la semifinal de la Nations League, torneo que hace un par de años México perdió, justo ante el mismo rival, por lo que espera ganarlo por primer ocasión el 18 del mismo mes, en caso de avanzar; ahí jugaría contra Panamá o Canadá, los otros dos semifinalistas.

El calendario de la Selección Mexicana en la Copa Oro

Una vez concluída la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Azteca encarará una nueva edición de la Copa Ora. Su debut será ante Honduras el 25 de junio, el 29 tiene comproimiso frente a Haití y ya en el mes de julio, el 7 cerrá su participación en la Fase de Grupos contra Qatar, invitado especial del torneo.

Los Cuatros de Final están progamados para el 8 y 9 del séptimo mes del año; las semis para el 12; y la Gran Final para el 16, instancia a la que se espera llegue México, ya que igual que en la Nations League de 2021, el conjunto nacional cayó en la Gran Final de la Copa Oro ante Estados Unidos.