Camberos le da un golpazo a Chivas: la peor de las noticias para la Liguilla del Apertura 2025

El Club América superó con creces a las Chivas de Guadalajara en la semifinal de ida de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Scarlett Camberos fue la principal responsable de este resultado, puesto que dio el primer golpazo convirtiendo el gol que abrió el marcador y que luego Kim Rodríguez amplió para el 2-0 final en el juego.

Así, esperando la vuelta del duelo entre América y Chivas femenil en el estadio Ciudad de los Deportes, las azulcremas llegan con mucha ventaja gracias a la victoria 0-2 en Guadalajara y su posición en la tabla. de hecho, las del Rebaño Sagrado tendrían que ganar por una diferencia de 3 goles, ya que un empate global le da el pase a las americanistas.

¿Quién es Scarlett Camberos, la jugadora de América que le dio un golpazo a Chivas?

Scarlett Nefer Camberos Becerra es una jugadora de 24 años nacida en California, Estados Unidos, pero que también tiene nacionalidad mexicana. Sus comienzos en el deporte fueron gracias al futbol universitario en el UC Irvine Anteaters, hasta 2021. Más tarde, en enero de 2022 debutó en el América y poco a poco fue progresando.

En el medio también pasó por el Angel City FC y el Bay FC de los Estados Unidos, hasta que regresó a las Águilas y ya está logrando sus mejores rendimientos.

En la actualidad Scarlett Camberos es una de las mejores futbolistas del Club América femenil y de la Liga BBVA MX en general y ya lo demostró en este último Clásico Nacional ante Chivas.

¿Scarlett Camberos juega para México o para Estados Unidos?

A pesar de haber nacido en Estados Unidos y haber competido en las universidades de ese país y también en equipos de esa liga, Scarlett Camberos representa a México. Tal es así que la jugadora del América fue campeona de los Juegos Panamericanos de Chile 2023 con la Selección Mexicana.

¿Scarlett Camberos es familiar de Hugo Camberos?

Más allá de compartir apellido, Scarlett y Hugo Camberos no son hermanos ni tienen lazos familiares, según distintas fuentes. La mediapunta y delantera del Club América es mexico-estadounidense, mientras que el centrocampista de Chivas es simplemente mexicano.

