El amargo debut de Jordan Carrillo con Chivas que nadie esperaba
El mediocampista ya portó la playera rojiblanca, pero no le fue nada bien en su primer partido con el Guadalajara
Jordan Carrillo llegó a Chivas para este Apertura 2026 como refuerzo bomba, luego de reventarla con Pumas, club en el que fue pieza importante para que los suyos llegaran a la final del Clausura 2026. La afición está contenta e ilusionada con esta contratación, pero no supo responder de la mejor manera al tener un amargo debut.
Carrillo fue titular en el partido de preparación del Guadalajara ante Correcaminos, que terminó con un marcador de 0-0. Sin embargo, al canterano de Santos, que tiene para este Apertura 2026 un refuerzo que salió campeón de Alemania, no le fue nada bien al ser amonestado en los primeros 45 minutos.
El jugador de 24 años entró desconcentrado al partido, ya que en el primer tiempo recibió 2 tarjetas amarillas, por lo que tuvo que irse temprano a las regaderas. No obstante, para los siguientes 45 minutos, Chivas pudo recuperar a 11 jugadores, debido a que era un partido amistoso, por lo que ingresó Santiago Sandoval.
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Los números de Jordan Carrillo que le interesaron a Chivas
El mediocampista es canterano de Santos Laguna, con un breve paso en el Sporting de Gijón en España. Sin embargo, Jordan nunca pudo despuntar con los Guerreros, por lo que a principios de 2026 los transfirieron a préstamo a Pumas.
Ante todo pronóstico, el nacido en Sinaloa destacó con la UNAM bajo las órdenes de Efraín Juárez y fue pieza fundamental para que el equipo alcanzara nuevamente una final.
El debut de Carrillo con Chivas en liga
Chivas se enfrentará a Toluca en la primera jornada del Apertura 2026, partido que se disputará en el Estadio Guadalajara (Akron) a las 7 de la tarde (hora centro de México), en lo que podría ser el debut de Jordan con la playera rojiblanca en la Liga BBVA MX.