Chivas: cómo llega al partido de la Jornada 3 y cuáles son sus próximos juegos en el Apertura

Chivas se enfrentará este viernes 31 de julio a Puebla, partido de la jornada 3 que se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. El conjunto rojiblanco viene de una victoria, luego de debutar en el Apertura 2026 con el pie izquierdo. Además, el duelo le servirá a Armando González para terminar con una larga racha ante los camoteros.

El conjunto rojiblanco suma una victoria y una derrota en las primeras 2 jornadas del Apertura 2026, por lo que se ubica en la posición 11 con 3 puntos. En la primera fecha se midieron en casa ante el reciente campeón de la Concachampions, Toluca. Los Diablos le propinaron un 2-0, con goles de los mundialistas Jesús Gallardo y Alexis Vega, cuyo nivel de estudios al fin se reveló.

El conjunto rojiblanco suma una victoria y una derrota en las primeras 2 jornadas del Apertura 2026.|Chivas

Para la segunda jornada, el Guadalajara repitió en el Estadio Akron al recibir al FC Juárez. Chivas dominó el partido, pero no lo reflejó en el marcador, hasta que en el último suspiro apareció Roberto Alvarado para ganarlo por la mínima.

TE PUEDE INTERESAR:



Los próximos partidos de Chivas

Después de enfrentar a Puebla, Chivas hará una pausa en la Liga BBVA MX, ya que deberá disputar la Leagues Cup 2026, la cual arranca la primera semana de agosto. El equipo de Guadalajara deberá sumar la mayor cantidad de puntos para poder acceder a la fase de eliminación de dicho torneo.



LAFC vs Chivas - Miércoles 5 de agosto

- Miércoles 5 de agosto Dallas vs Chivas - Sábado 8 de agosto

- Sábado 8 de agosto Seattle Sounders vs Chivas - Miércoles 12 de agosto.

El regreso de Chivas a la Liga BBVA MX

Al concluir la Leagues Cup, Chivas retomará el Apertura 2026 en la fecha 4 cuando reciba en el Estadio Akron a Santos Laguna, que suma 2 derrotas en las primeras jornadas del torneo. Los partidos de gran relevancia serán en septiembre y octubre, cuando se enfrenten a Pumas, América y Atlas.