Así AFECTARÍA el México vs Ghana la final Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX

La definición por el título del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas ha entrado en una zona de alta tensión debido a la cercanía del encuentro que sostendrá la Selección Mexicana ante su similar de Ghana en la ciudad de Puebla.

¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

El calendario original estipulaba que el partido de ida de la Gran Final se disputaría el jueves 21 de mayo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, este escenario presenta un conflicto mayor: apenas un día después, el viernes 22 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), la Selección Mexicana de Javier Aguirre pisará ese mismo césped para afrontar su compromiso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM frente al conjunto africano.

Cruz Azul busca jugar en el Estadio de Ciudad de los Deportes

La escuadra cementera busca a toda costa modificar la sede de la final de ida para jugar en una de sus antiguas casas: el Estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país.

Los argumentos de La Máquina son contundentes y se centran en el rendimiento físico de su plantilla:

Mayor descanso: Al evitar el traslado terrestre hacia el estado de Puebla, los jugadores ganan horas clave de recuperación.

Al evitar el traslado terrestre hacia el estado de Puebla, los jugadores ganan horas clave de recuperación. Cero desgaste por viaje: Permanecer en la C iudad de México reduce el estrés logístico previo al partido más importante del semestre.

Permanecer en la C reduce el estrés logístico previo al partido más importante del semestre. Estado de la cancha: Jugar dos partidos de alta intensidad en menos de 24 horas podría afectar el césped del Cuauhtémoc.

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La FMF respalda la propuesta de Cruz Azul

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ve con muy buenos ojos la iniciativa de mantener el juego en la Ciudad de los Deportes. Para los directivos del futbol mexicano, proteger las condiciones de la cancha poblana de cara al partido del conjunto azteca es una prioridad absoluta, garantizando así que el cotejo internacional del viernes 22 de mayo se desarrolle en una superficie impecable.

Las próximas horas serán cruciales para el anuncio oficial. Todo apunta a que la sensatez imperará en los escritorios, permitiendo que Cruz Azul abra la disputa por el título en la capital del país.

