Rayados de Monterrey amarra a seleccionado mexicano de cara al Apertura 2026

Rayados de Monterrey comienza a mover sus piezas de cara a lo que será el Apertura 2026, torneo en el que ya amarró a un seleccionado mexicano, con un futuro por delante. Lo anterior, después del desastre que fue el Clausura 2026 al no clasificar a Liguilla, situación que le costó el puesto a José Antonio “Tato” Noriega, quien no se iría del club sin las manos vacías, pues aún aspira a ganar un título.

El conjunto regio le renovó contrato a su canterano César Bustos hasta junio de 2029, ya que el club lo considera un buen prospecto para el futuro y por lo mostrado con la Selección Mexicana Sub-20 que disputó el mundial de la categoría en octubre de 2025. Él es el De Nigris que pocos conocen y que también estará por varios años en la Pandilla.

César Bustos renovó contrato con Rayados de Monterrey hasta junio de 2029.|@jesuscorona4

“Donde hay compromiso y visión, hay continuidad. Seguimos trabajando, hermano César Bustos”, compartió Jesús Corona, representante del futbolista de 20 años, quien también trabaja para Aldo De Nigris.

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La trayectoria de César Bustos con Rayados

El lateral es canterano de Rayados, club en el que ha pasado por todas las categorías, desde la Sub-14 hasta el primer equipo, donde ya ha disputado algunos partidos en la Liga BBVA MX. Pasó de ser un completo desconocido a llamar la atención a nivel internacional al destacar con México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Bustos fue pieza clave para que el combinado azteca destacara en ese torneo en el que se llegó hasta Cuartos de Final. Ahora, su próximo objetivo es consolidarse en Primera División y ser tomado en cuenta por el nuevo entrenador que está por llegar al club.

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, César solo suma 4 partidos en la Liga BBVA MX, ya que forma parte de la plantilla de la Sub-21, categoría en la que solo tuvo participación en 7 duelos en este Clausura 2026.